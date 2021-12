El Barcelona sigue su idilio con el fútbol

Ficha del partido:



3. Barcelona: Víctor Valdés; Dani Alves, Piqué, Márquez, Maxwell; Xavi (Busquest, min.77), Touré Yaya, Jeffrén (Keita, min.51); Messi, Bojan (Henry, min.72) y Pedro.



0. Deportivo: Aranzubía; Manuel Pablo, Lopo, Pisku, Laure; Pablo Álvarez (Juan Domínguez, min.53), Juan Rodríguez, Antonio Tomás, Sergio (Iván Pérez, min.85), Guardado; y Riki (Lassad, min.70).



Goles: 1-0, min.15: Bojan. 2-0, min.69: Pedro. 3-0, min.71: Touré.



Árbitro: José Luis Paradas Romero, del comité andaluz. Mostró cartulina amarilla a Lopo (min.13), Pablo Álvarez (min.30) y Manuel Pablo (min.79).

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo segunda jornada de la Liga, disputado en el Camp Nou ante 75.897 espectadores, según datos ofrecidos por la organización. Se guardó un minuto de silencio en memoria del periodista deportivo cántabro José Manuel Gozalo, que falleció esta semana en Santander

No hay forma. Mientras el Barça siga jugando al primer toque y mantenga la solidez en defensa no habrá equipo que le tosa en esta Liga. Los azulgranas derrotaron por 3-0 al Deportivo en el Camp Nou y aprovecharon para distanciarse a seis puntos del Madrid, herido de muerte en el derbi del Bernabéu.

Con una delantera veinteañera, formada por Bojan, Jeffren y Pedrito, los de Guardiola se recrearon en la primera parte, que abundó en filigranas y dominio barcelonista pero escaseó en goles. Sólo Bojan consiguió marcar tras una magnífica triangulación entre Touré, Xavi y el delantero canterano. En la segunda, tras un pequeño bache local, los azulgranas aumentaron distancias con un golazo de Pedro desde más de treinta metros propiciado por un rápido saque de Valdés, y un disparo a quemarropa de Touré a la salida de un córner.



El Barcelona mantiene así su ronroneo sobre el campo, con un juego preciosista y efectivo, y continúa con su racha imparable en Liga. La hinchada azulgrana terminó haciendo la ola, celebrando el idilio con el fútbol de los suyos.



Los locales empezaron como habitúan, avasallando al rival. Arriba y abajo, Xavi circulaba el balón, abriendo para las bandas donde percutían como puñales el venezolano Jeffren y Pedrito, un debutante que se ha convertido en un fijo en el once azulgrana. Bojan completaba un tridente pueril, envidia de todas las canteras españolas.



Apenas pasaba un cuarto de hora del pitido inicial cuando Aranzubía encajó el primer gol. Touré, Xavi y Bojan, que ha hecho olvidar la baja de Ibrahimovic, trazaban al primer toque un triángulo que culminó a la perfección el adolescente ariete.

El Barça se recreaba y no cesaba en su empeño ofensivo. Las paredes de los azulgranas, un tiro de Jeffren, un palo de Pedrito y una vaselina de Messi empequeñecían a los coruñeses, encerrados en su campo. El Barça se regodeaba y bailaba a ritmo de samba. Tras controlar con la cabeza y estrellar de chilena un balón en el larguero, Alves combinaba en dos ocasiones con la 'Pulga' al primer toque dejando ojipláticos a los de Lotina.



Superados, Lopo y Pablo Hernández recibían las primeras amonestaciones, única forma posible de rebelarse ante el vendaval azulgrana. Messi no se achantó ante las advertencias blanquiazules y trazó su jugada favorita, una carrera en diagonal, de derecha a izquierda, llevando amarrado el balón con su zurda. Pecó de individualismo porque debió cedérsela al extremo venezolano, pero no importó. El Camp Nou no iba a recriminarle nada a su genio precoz.

La primera parte fue una exhibición azulgrana, pero terminó con un marcador corto. Pecaban de automplacientes los de Guardiola, que debían agrandar su diferencia para no sufrir tras el descanso.