Stoichkov y Butragueño hacen su pronóstico

Faltan unas horas para que se dispute el 'clásico' entre el Madrid y Barça y dos ilustres ex jugadores de cada equipo han analizado en Radiogaceta de los Deportes en RNE el derbi, Hristo Stoichkov y Emilio Butragueño han hecho su pronóstico para el gran encunetro.

El búlgaro y ex del Barça se caracteriza por no morderse la lengua y tiene muy claro que no pasaría nada si los catalanes perdiesen el partido. "Si gana el Barça ganará la Liga, pero si gana el Madrid, el Barcelona tendrá otra oportunidad", afirmó Hristo.

También ha sido muy claro cuando se le preguntó por Cristiano Ronaldo y Messi, el búlgaro cree que comparar a ambos jugadores es un gran error. "Es absurdo y no es bueno para el fútbol comparar a Cristiano con Messi, hay demasiada presión, a mi nunca me ha gustado comparar. No entiendo el por qué. "

"Seguramente a Messi le falta un Mundial, a partir de ahí podremos decidir que es de los mejores de la historia...Maradona con un equipito ganó un mundial...Veremos si Messi, con el equipo que tiene, gana el Mundial de Sudáfrica. Messi está decidiendo muchos partidos". Pero el ex del Barça no habló sólo de los dos 'cracks' de Madrid y Barça, sino que eligió a su guardameta preferido, "Victor Valdés es con mucha diferencia el mejor portero de España".

Para terminar, Stoichkov cree que la Champions no perjudica en el rendimiento del Barcelona, sino que al contrario beneficia a los jugadores porque así no pierden el ritmo de juego.

"La Liga de Campeones no cansa a los buenos profesionales. Cuando te juegas más títulos, estás menos cansado porque casi no entrenas. Simplemente es masaje y jugar partidos. No va a afectar al Barcelona. Quizás sí puede afectar a los jugadores del Barcelona que estén en el Mundial porque se rompe el ritmo y ahí es donde pueden aflojar", concluyó el búlgaro.