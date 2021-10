Alonso: "Ha sido la carrera más difícil de toda mi vida"

El piloto español Fernando Alonso realizó en el Gran Premio de Malasia la "carrera más difícil" de toda su carrera, ya que se le rompió el cambio de marchas y se vio obligado a "frenar de forma extraña" durante la prueba, que finalmente tuvo que abandonar a falta de dos vueltas cuando rodaba en novena posición.

"La salida fue mal, en la vuelta de formación se me rompió el cambio y me quedé sin embrague. Desde entonces tuve que frenar de forma extraña, primero tenía que bajar marchas y luego acelerar. Ha sido la carrera más difícil de mi vida porque he tenido que improvisar", desveló Alonso tras la carrera.

Pese al mal resultado, el asturiano quiso extraer el lado positivo tras "un fin de semana que empezó mal y acabó mal". "Mejor que se me rompa el motor cuando voy noveno y no cuando voy liderando que perdería 25 puntos. Vendrán otros fines de semana mejores", señaló resignado. [Clasificación GP Malasia]

La carrera sobre Sepang se desarrolló en seco, aunque Alonso no cree que le hubiera ido mejor sobre mojado. "Si hubiera llovido no habría acabado, según estaba el coche. Sólo quería cruzar por debajo de la bandera a cuadros", apuntó el piloto de Ferrari, que ya piensa en las próximas carreras. "Hay que aprovechar las oportunidades que tengamos en el futuro", zanjó.