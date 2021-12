Ronaldo: "Me encanta ser Cristiano Ronaldo"

La llegada del crack portugués al Real Madrid revolucionó el verano pasado el mercado de fichajes. Muchos fueron los críticos por el increíble desembolso que había hecho el equipo blanco por el futbolista procedente del Manchester United, sin embargo él ha defendido que vale lo que pagaron por él.

"Los años que voy a pasar aquí, que espero que sean muchos, voy a dar lo máximo y voy a demostrar a este club y a los aficionados que el dinero que pagaron por mi estuvo bien pagado", aseguró en una entrevista a Rubén León, en el estadio Santiago Bernabéu.

Prometió goles y títulos, pero de momento el Real Madrid ya ha caído en dos de los tres torneos a los que aspiraba, sólo le queda la Liga. El portugués no oculta su desilusión por la eliminación en Champions, pero confía plenamente en su equipo para hacerse con el título de Liga a finales de mayo, superando, para ello, al mejor Barcelona.

"Estoy muy confiado. Sabemos que tenemos ocho partidos, que son ocho finales y hay que ganarlas. La Liga se puede definir en el clásico, pero no nos vale ganar aquí si luego perdemos en otro campo".

"Me dejó muy triste la eliminación en Champions, porque el Madrid debería estar ahí luchando, pero siempre podemos sacar algo positivo de la derrota".

Cristiano se considera ganador y ambicioso. Hubo un tiempo en el que le preocupaba lo que dijeran de él, pero ya está totalmente acostumbrado a ver su cara en los periódicos, a que le piten y le insulten en los terrenos de juego.

"Si hacen eso será por algo. Yo ya estoy acostumbrado, es parte del fútbol y de mi vida. Respeto a estar personas y les pido que sigan así porque esto me mantiene vivo, inspirado y con motivación".

Esta media hora de entrevista ha servido además para desmentir el mito de las famosas 3.000 abdominales diarias del portugués: "¡Es imposible!, no hago 3.000 ni en un mes". Ronaldo se cuida y mucho pero también disfruta de la vida, de la gastronomía española, come lo que quiere y no se priva de los dulces y asegura que en esta Semana Santa probará las torrijas, porque 'le encantan los dulces'.