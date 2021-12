Luis Fabiano, más vale tarde que nunca

Nacimiento: 8 de noviembre de 1980. Campinas, Brazil.



Peso / Estatura: 81k. / 1,83m.



Trayectoria:

Ponte Preta (1997-2000)

Rennes (200-2001)

Sao Paulo (2001-2004)

Porto (2004-2005)

Sevilla (2005-)



Palmarés:

Cop Intercontinental (2004)

UEFA (2006)

UEFA (2007)

Copa del Rey (2007)

Supercopa España (2007)



Copa América (2004)

Copa Confederaciones (2009) Internacionalidades: 36 Goles: 25

Ser el delantero centro de Brasil significa ser el sucesor de estrellas como Pelé, Romario o Ronaldo, pero a Luis Fabiano no le pesa la historia. A sus 29 años el delantero disputará su primer Mundial, algunos pensarán que llega algo tarde, pero él no quiere dejar escapar este tren. Su buen comportamiento en la Selección, contrasta con una temporada irregular con su club, el Sevilla.



El 9 de la canarinha dio muestras de su pegada en la última Copa Confederaciones, lograda por Brasil tras derrotar en la final a Estados Unidos, verdugo de España. El delantero fue nombrado Bota de Oro del torneo tras conseguir cinco dianas en otros tantos partidos.



En la fase de Clasificación para Sudáfrica, en la que Brasil ha terminado primera, el ariete ha dado un altísimo rendimiento logrando 9 goles en 11 partidos, sólo superado en Sudamérica por el chileno Suazo (con 10 goles).



Luis Fabiano debutó como internacional en junio de 2003, en un amistoso ante Nigeria en el que marcó. En 2004 ganó la Copa América siendo un fijo en la delantera con Adriano.



Sin embargo, tras su marcha a Europa (Porto y, posteriormente, Sevilla) y su mal rendimiento, el delantero dejó de contar para la 'canarinha'. Parrerira no lo llevó al Mundial de Alemania de 2006, donde el equipo se apeó en cuartos por perder ante Francia y Fabiano estuvo más de tres años hasta sin vestir la camiseta amarilla.



El delantero volvió a ser convocado en noviembre de 2007, coincidiendo con su increíble temporada en el Sevilla, en 44 partidos marcó 34 goles y fue el segundo máximo anotador de la Liga.

En Sudáfrica Luis Fabiano intentará ser el delantero infalible, olvidando su comportamiento ciclotímico. ¿Llegará el momento para 'O Iluminado'?