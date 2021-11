Once ideal: Mark Paston; Mullighan, Vicelich, Sigmund, Lochhead; Brown, Bertos, Oughton, Christie; Smeltz, Killen

Defensas: Andy Boyens (New York Red Bulls/USA), Tony Lochhead (Wellington Phoenix), Ryan Nelsen (Blackburn Rovers/ENG), Winston Reid (FC Midtjylland/DEN), Ben Sigmund (Wellington Phoenix), Tommy Smith (Ipswich Town/ENG/D2), Ivan Vicelich (Auckland City).

El día del sorteo de la fase de grupos del Mundial, casi todos los equipos querían a Nueva Zelanda en su grupo. ¿Por qué? Sólo han jugado la fase final de España `82. En tres partidos les metieron 12 goles y anotaron dos. En la Copa Confederaciones del año pasado, España les endosó una manita, Sudáfrica les ganó 2-0 y empataron sin goles ante Irak y lo celebraron como un triunfo.

Son algunos de los motivos por los que Italia, Paraguay, y Eslovaquia, están encantados de haber coincidido con los kiwis en el "grupo F". Porque Nueva Zelanda es un país que ha vivido a la sombra futbolística de Australia, y sólo cuando los soccerroos han dejado de disputar la fase oceánica han conseguido clasificarse para el Mundial.

Rugby: deporte rey de Nueva Zelanda

Además, la selección de fútbol de Australia no ha sido su único rival. En Nueva Zelanda el deporte rey es el rugby, donde el equipo nacional, los All Blacks son famosos en el mundo entero. No sólo por sus resultados, sino por sus hakas

01.03 min Stade de France de París, noviembre de 2004, la anfitriona fue campeona del Seis Naciones de ese año y retó a un partido a los temidos 'All Blacks' de Nueva Zelanda. La 'haka' previa al duelo fue espectacular.

Los All Whites, así también se conoce al equipo de fútbol, no cuentan con ningún jugador de renombre internacional. Están muy por detrás de las grandes potencias mundiales, por lo que son la perita en dulce de su grupo. Aún así, su seleccionador, Ricki Herbert, confía en que sus jugadores "den guerra" en su segunda participación en la prueba reina del fútbol mundial.