ARGELIA, veinticuatro años de travesía en el desierto

Once ideal: Lounes Gaouaoui; Nadir Belhadj, Antar Yahia, Rafi Halliche, Madjud Bouguerra; Yazid Mansouri, Karim Ziani, Khaled Lemouchia, Mourad Meghni; Rafia Saifi, Abdelkader Ghezzal.

Después de veinticuatro años Argelia volverá a disputar un Mundial. Y no ha sido fácil. Tuvieron que ganar un partido de desempate contra Egipto -en Sudán- donde las dos aficiones causaron innumerables daños.

Un gol del defensa Antar Yahia -su jugador más destacado, que juega en el Bochum Alemán- les dio a los verdes la oportunidad de participar por tercera vez en un campeonato del mundo.

Cualidades

Argelia se centra en su equipo como bloque. No hay grandes nombres. No hay grandes estrellas mediáticas. Pero sí un conjunto compuesto por jóvenes jugadores que no se rinde nunca, ni se amedrenta por ningún rival. Una selección que lucha cada partido como si fuera el último hasta que escucha el pitido final. Y por eso pueden hacer historia y conseguir el pase a las rondas eliminatorias por primera vez.