Alguersuari se siente "más preparado"

El piloto español Jaime Alguersuari (Toro Rosso) aseguró en Valencia, donde afronta los primeros entrenamientos de la temporada, que ahora está más preparado que la temporada pasada y que se ha fijado como primer objetivo batir a su compañero, el suizo Sebastien Buemi.

"Este año me he podido preparar con más tiempo que el año pasado, cuando sólo tuve una semana, ya no sólo físicamente, sino técnica y emocionalmente estoy mucho más preparado", dijo Alguersuari, quien no quiso aventurar objetivos muy concretos hasta que no conozca el potencial del coche y el del resto de equipos.

Aseguró, igualmente, que pese a la tardanza de Toro Rosso en confirmar su presencia como piloto oficial de 2010, estaba seguro de que iba a competir y que no habría ningún problema para ocupar uno de los dos asientos del equipo.

El piloto catalán destacó que el monoplaza de 2010 es "más largo, grande y alto" que el de la temporada pasada, aunque considera que la base del coche es similar, si bien cree que las novedades para este año repercutirán en una Fórmula Uno "más divertida".

"Creo que, sin haber probado el coche, será más de pilotaje y más técnico, y en el que la máquina influirá menos. Además, los neumáticos son diferentes, por lo que habrá muchas diferencias. No sé si me irá mejor, ya que estoy más preparado ahora y en una posición mejor, pero es difícil saber lo que puedo hacer", comentó.

“Pido tener un coche fiable, sin problemas, que acabe la carrera“

"Lo que sí que pido es tener un coche fiable, sin problemas, que acabe la carrera y que no se rompa. Después ya pediremos que vaya rápido", indicó Alguersuari, quien agregó que este año tiene las herramientas adecuadas para correr. "El año pasado no me las dieron, pero ahora conforme pase la temporada tendré más", apostilló.

Alguersuari cree que la competición será "más constante" y en la que todos irán "más rápido", aunque con una mayor dificultad para pilotar el coche, debido a que la ausencia de estrategias por la ausencia de repostajes aportará más igualdad.

"Quien haga la pole será verdadera, con la misma gasolina para todos y no será algo ficticio como sucedía antes en algunas ocasiones", aventuró el piloto catalán, el más joven en debutar en la Fórmula uno de la historia.

Sí que tiene claro cual será su primer objetivo. "Estoy para competir. Mi objetivo estar delante de Buemi, pero de momento hay que ser realistas, debo saber donde estoy, la experiencia que tengo y los kilómetros que llevo. No tengo prisa", manifestó en este sentido.

“Mi intención es ganar a Buemi y la de Buemi ganarme a mí“

"Mi intención es ganar a Buemi y la de Buemi es ganarme a mí, como sucede en cualquier equipo, pero creo que desde ahora hasta mitad del campeonato mi compañero tendrá ventaja, ya que tiene más kilómetros acumulados que yo", añadió al respecto.

Para el piloto español estos entrenamientos son "muy buenos" para poder contar con una buena base, ya que tras los resultados de esta semana en Cheste se verá como va el coche, quien va rápido y en que punto está cada uno".