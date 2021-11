Henry no se 'reserva' para el Mundial

El delantero del FC Barcelona Thierry Henry ha asegurado que está "intentando" volver a marcar goles con asiduidad una vez dejadas atrás las molestias sufridas en su rodilla a principio de temporada, un lastre que le ha impedido jugar al cien por cien físicamente, y es que sólo ha marcado 2 goles en Liga.

El internacional francés, uno de los máximos artilleros del equipo en la pasada temporada, no está teniendo suerte de cara al gol en esta primera mitad de campeonato. Sólo ha visto puerta en dos ocasiones, siendo la última vez la del primer gol en Xerez (0-2) el 2 de diciembre.

“Estoy muy bien físicamente“

Sin embargo, afirmó que está "muy bien" físicamente y que, sin los problemas de rodilla, irá en busca de un gol que se le resiste. "Me encuentro muy bien, mucho mejor que al principio de la temporada pero sabemos todos que faltan los goles. Intenté hasta una chilena el otro día, que no funcionó. Estoy intentado hacer goles y jugar a tope cuando me toca salir", manifestó.

Sin estar preocupado, pues lo que le importa es que el equipo gane y lo hace, el francés negó rotundamente estar reservándose para el Mundial y subrayó que hace todo lo que le pide Guardiola, que no es sólo ir a por el gol. "Me pide (Guardiola) que tenga profundidad para abrir espacios, y lo hago", apuntó, recalcando que tras las vacaciones navideñas ha regresado en forma.

No obstante, preguntado por si estaba contento con su juego, 'Titi' señaló que "nunca" está "contento" con su rendimiento. "Ha sido así toda mi carrera. Sé lo que tengo que hacer, lo que me pide el técnico, e intento hacerlo. Hay que correr para ayudar", reiteró. En este sentido, advirtió que no sería fácil negar que Pedro merezca la titularidad por lo "increíble" de sus recientes actuaciones.

En cuanto al acuerdo de renovación del técnico, Henry comentó que es un aspecto "vital" para él, pero ello no asegura que se quede aquí el año que viene, si bien es "pronto" para hablar del futuro para el francés. "Sabe un montón de los jugadores, la casa, y si estamos aquí ahora mismo y hemos ganado seis copas es culpa suya. Para mí es vital que se quede", aseveró.