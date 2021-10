El Real Madrid ha comunicado a su centrocampista argentino Fernando Gago, que ha mostrado su intención de abandonar el club en este "mercado invernal" para jugar con asiduidad ante el mundial de 2010, que salvo que llegue una oferta "mareante" de otro club no está dispuesto a dejarle marchar.



"En ningún caso Gago ira cedido a ningún club del mundo. No hay actualmente oferta alguna y, salvo que nos llegue una oferta mareante, continuará en la disciplina del Real Madrid", dijo una fuente oficial del club.



Fernando Gago se reunió en las oficinas del estadio Santiago Bernabéu, con Jorge Valdano, director general del Real Madrid, para pedir al club que le dejen salir y mostró su deseo de jugar minutos para no perder su posición en la selección de su país ante la cercanía del Mundial 2010.



La reunión de Gago ha llegado tras la que mantuvo su representante, Marcelo Lombilla, con el propio Valdano en el intento de saber la posición del Real Madrid ante los deseos del jugador de abandonar este enero la disciplina del club, bien como cedido o como traspasado.



De momento, según las fuentes madridistas, por Gago "no ha llegado oferta alguna", pese a que el propio representante del jugador había informado del interés de varios clubes, como el Boca Juniors, Juventus Turín o Manchester City por hacerse con sus servicios.



Gago expuso a Valdano su deseo de abandonar el Real Madrid, su disconformidad con el cambio de rol que ha vivido en el equipo desde la llegada del técnico chileno Manuel Pellegrini al banquillo esta temporada y señaló la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 como el objetivo por el que necesita jugar minutos con continuidad.



El director general, por su parte, informó al jugador que el Real Madrid no tiene la intención de desprenderse de ningún jugador más en el "mercado invernal", incluso por "razones de número", tras la salida de Ruud Van Nistelrooy al Hamburgo alemán y la lesión del portugués Pepe, baja por lo que resta de temporada.



Asimismo, se le expuso el inconveniente de una marcha ante la lesión con la que ha regresado el malí Mahamadou Diarra de la Copa de África de Naciones, que estará un mínimo de dos semanas sin poder jugar.



"No sabemos que puede pasar de aquí al final de temporada. No podemos debilitar nuestra plantilla en un parte tan importante de la campaña, si llegase, por desgracia, una nueva lesión", explicó la fuente autorizada del club.



El plazo para que Gago pueda salirse con la suya acaba oficialmente el próximo domingo, que es cuando concluye el denominado "mercado invernal", el segundo y último periodo que tienen los clubes en la temporada para fichar, ceder o traspasar jugadores.