El conductor del autobús de la selección de Togo ha fallecido tras el ataque del que han sido víctimas al entrar en territorio angoleño, escenario a partir del próximo domingo de la Copa Africa, y otras cuatro personas han resultado heridas, según un oficial togolés.

"El conductor angoleño ha fallecido en el ataque", afirmó un portavoz del ministro de Deportes de Togo, que precisó que el ataque tuvo lugar en la región de Cabinda.

En declaraciones a 'Radio Montecarlo', el delantero del Nantes Thomas Dossevi señaló que "Estamos en el hospital. Nos han ametrallado como a perros y hemos tenido que escondernos bajo los asientos alrededor de veinte minutos para evitar las balas", narró Dossevi.

Dossevi señaló que los heridos son el guardameta Kodjovi Obilalé y el defensa Serge Akakpo, así como personal del combinado: médicos, administrativos y parte del cuerpo técnico.

El delantero togolés declaró que los jugadores están asustados y que ya no desean jugar el torneo. "No somos capaces de hacerlo. Mi primera inquietud está en la salud de los heridos, porque había una gran cantidad de sangre en el suelo. Por el momento no tenemos muchas noticias, sólo que han sido transportados a los hospitales", dijo Dossevi.

Emmanuel Adebayor, ileso Mientras, el Manchester City, club en el que milita el togolés Emmanuel Adebayor, confirmó a través de su página web que el delantero no sufre ningún daño, después de haber mantenido una conversación con Adebayor. El club inglés quiso mostrar su apoyo a los afectados y enviarles su deseo de que se recuperen lo más pronto posible. El conjunto de Manchester afirmó que se encuentra en contacto con la Federación Inglesa de fútbol por si se conocen más detalles de la situación.