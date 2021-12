Maradona estuvo a punto de morir en el año 2000

El médico que atendió a Diego Armando Maradona por una sobredosis de cocaína cerca del balneario uruguayo de Punta del Este hace casi 10 años reveló que el argentino estuvo cuarenta minutos al borde de la muerte hasta que decidieron llevarlo a un hospital, entre otros detalles de aquel fatídico episodio.



"Cuando llegué mi hicieron pasar enseguida. Me encontré, no a Maradona, me encontré a un hombre muriendo. Estaba en estado de coma, tirado en un sillón, rodeado de personas que no tenían mucha idea de lo que había que hacer", dijo el galeno Jorge Romero en una entrevista con el diario uruguayo El País.



El rotativo contactó el martes con el doctor en una policlínica del Ministerio de Salud Pública en la que trabaja en José Ignacio, en el departamento de Maldonado, que fue inaugurada ese día. Al final del acto conversó con la publicación para ofrecer nuevos datos sobre lo sucedido aquel 4 de enero de 2000.



El día del incidente, Romero trabajaba en la policlínica de La Barra, ubicada también en Maldonado, como el balneario de Punta del Este. Con 28 años, hacía solamente un mes que se había licenciado como médico. Se había desplazado desde su natal Montevideo hasta allí buscando tranquilidad tras varios años de estudio y de activismo político y sindical.



"Me consigo un laburito (trabajito) en la Asistencial y voy tirando como médico general. Así descanso y me desenchufó", pensó entonces, según sus revelaciones a El País. No imaginaba que en su cuarto día de trabajo el entonces representante de Maradona, Guillermo Coppola, iba a llamar al hospital pidiendo un aparato para medir la presión, porque el astro argentino, de vacaciones en la zona, se sentía mal.

“Estuvimos veinte minutos con Maradona en coma“



Romero, que no podía permitir que salieran equipos del centro hospitalario, tomó su coche y se desplazó hasta una finca del empresario argentino Pablo Consentino en San Ignacio, donde encontró el desolador panorama.



El médico explica que no llegó a practicar a Maradona un masaje cardíaco o la respiración boca a boca, aunque sí "algunas maniobras para mantener la vía aérea despejada, para que pudiera respirar", en instantes en que el futbolista "presentó varias pausas apneicas porque su sistema respiratorio dejaba de actuar".