El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo señaló que se encuentran en "una crisis complicada", pero que la sensación de los jugadores del club rojiblanco "no son malas", por lo que cree que en este momento delicado hay que optar "por tener paciencia".



"Estamos en una crisis complicada, no nos explicamos por qué, pero la realidad es que estamos metidos en un buen lío. Las cosas no les salen a los jugadores y tenemos que pensar en el próximo partido porque tenemos que cambiar está situación en la que no ganamos a nadie", expresó Cerezo.



El mandatario atlético quiso matizar que más que alarma lo que hay en el equipo es preocupación. "No es normal que el Atlético, con su plantilla, tenga sólo siete puntos, pero no buscamos explicación, sólo poner remedio a la situación y el remedio sólo pasa por ganar", recalcó.



Para el mandatario, no vale de nada hablar de la temporada pasada. "Tenemos que centrarnos en esta temporada y no compararnos con la pasada, porque ésta es una temporada dura, complicada e incierta donde no sabemos por qué pasa lo que pasa ya que si lo supiésemos habríamos tomado medidas", explicó el presidente del club rojiblanco.



De todos modos, Enrique Cerezo reconoció que los objetivos del equipo ahora pasan por ganar cada partido y no mirar más allá de cada jornada y descartó cualquier posibilidad de descenso.



Asimismo, el presidente del Atlético de Madrid manifestó que el cambio de entrenador ha sido positivo. "La gente está mentalizada y sale a jugar de otra manera, lo importante es ganar pero tenemos que tener en cuenta que estamos en una temporada muy mala y esto tiene que cambiar", comentó.



"La sensación de los jugadores no es mala, pero están muy tensos y muy mediatizados, y un jugador que ha hecho una gran temporada la pasada no puede olvidarse de jugar al futbolero", afirmó Cerezo, quien aprovechó para pedir paciencia a la afición porque "lo importante es ganar al Espanyol y salir cuanto antes de la crisis".