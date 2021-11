Pellegrini: "Hemos recuperado el espíritu"

Manuel Pellegrini, entrenador chileno del Real Madrid, afirmó, tras la victoria de su equipo ante el Getafe (2-0), que el club blanco "ha recuperado el espíritu" perdido tras la última semana de malos resultados, y señaló que el análisis futbolístico tienen que hacerlo los medios de comunicación, "porque lo harán muy bien".



"Era todo arreglable. Tenemos la posibilidad de ir a Milán y ganar, de dar la vuelta a la Copa y de seguir arriba en la Liga. Lo de hoy era clave para darle la vuelta a la situación", señaló.



Sobre si vivió el partido de una forma diferente al resto, ya que podría ser destituido en caso de una derrota, manifestó que todos los encuentros los vive de la misma manera y afirmó que para el club "si era especial".



"A principio de temporada estaba seguro y convencido que nos iba a costar cambiar una mecánica de juego. Era difícil. No me gustan los equipos que contragolpean y quería cambiar eso. Si a eso sumamos muchos jugadores nuevos, es difícil. Pero el Real Madrid no espera. Se han analizado muchos partidos. Pero las cifras son claras. En el Bernabéu se han hecho todos los puntos, 16 goles y cuatro en contra. Nos costó y nos va a seguir costando", agregó.



También tuvo palabras para Gonzalo Higuaín, que marcó dos goles y fue decisivo en el choque: "La situación de Gonzalo ha sido buena siempre. Había salido de diez días de lesión y no había podido jugar. Había mucho jugador nuevo y a Benzemá había que intentar integrarlo. Al Pipa le he visto siempre muy integrado. Para mí es un jugador fundamental y va a tener un papel protagonista este año. Lo que hizo hoy no me extrañó".



Por último, habló sobre la expulsión de Raúl Albiol, que calificó como "absurda" y que "perjudicó" al Real Madrid. "Personalmente no creo. Fue una expulsión absurda. Soldado estaba forcejeando, estaba de espaldas y la tarjeta no se justifica", concluyó.

Míchel: "Hemos sido un buen visitante" Miguel González, Míchel, entrenador del Getafe, afirmó que su equipo no ha adolecido de "carácter" y señaló que el conjunto "azulón" "ha sido un buen visitante" para el club madridista.



"Contento no estoy. No hemos ido a por el partido cuando mas factible estaba. No teníamos el balón. Buscamos con la entrada de Albín mas perpendicularidad. Hemos sido un buen visitante para el Madrid", señaló.



El entrenador del Getafe indicó que le hubiese gustado que el partido hubiese estado "más disputado" y reconoció que el Real Madrid tiene un "equipo muy bueno" con excelentes jugadores. "Nosotros hemos colaborado en que mejorara".



Asimismo, añadió que la expulsión de Albiol en la primera parte pudo ayudar a que el público blanco, al principio hostil con los suyos, arropara a sus jugadores. "El público ha encontrado algo para reunirse con el equipo. La expulsión le ha espoleado. Pero nuestro equipo jugó quizá de manera poco audaz", afirmó.



"Lo nuestro, no creo que sea un cuestión de carácter. Si fuera así, hubiéramos adolecido de él en los dos últimos partidos, donde hemos tenido mucho. El Real Madrid ha ido con once y con diez a por el partido. Nosotros, lo que más temíamos era mirar, y así ha ocurrido. Hemos estado mirando", apuntó.



"En el descanso no hemos hablado de tácticas ni de cuestiones técnicas. Hemos hablado de circunstancias del juego. Cuando se quedaron con diez perdimos el balón, que es nuestra característica, tenerlo. En alguna parte del encuentro hemos mirado con resignación al rival", aseveró.