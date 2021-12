Royston Drenthe no pudo ocultar su "preocupación y tristeza" por el batacazo del Madrid ante el Alcorcón (4-0), reconociendo que por la mañana "pensaba que era un sueño", y confió en que a partir del jueves el equipo vuelva a levantar cabeza.

"Estoy preocupado y triste, pero hay que ir para adelante. No podemos estar todo el rato tristes, el jueves hay que estar frescos otra vez", expresó, en declaraciones a Onda Madrid, que recoge Europa Press.

El holandés, con pesar en sus palabras, reconoció que apenas había dormido y que cuando se ha "despertado pensaba que era un sueño". "No me lo creo, pero es pasado y contra el Getafe tenemos que demostrar que somos el Real Madrid. Todos los jugadores del Real Madrid quieren triunfar y ofrecer calidad, pero un partido como el de ayer da vergüenza", sentenció.

“El 'mister' hace bien las cosas“

Además, no dudó en respaldar la labor de Manuel Pellegrini en el banquillo. "El 'mister' hace bien las cosas, las explica muy bien, son cosas nuestras, él está muy serio. No sé que pasó, si el Alcorcón nos mete cuatro goles es que algo pasa con el Real Madrid, no con el Alcorcón", expresó.

"No sé qué pasó, no puedo explicarlo. Antes del partido todos estábamos muy concentrados, pero después del primer gol no sé qué pasó. Pudo ser una mala noche, y en el próximo encuentro hay que demostrar que es diferente, si no será muy complicado", añadió.