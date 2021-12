Rossi: "Ha sido una temporada dificilísima"

"Soy un gran apasionado de las motos. Me encanta la forma de vida que llevo: entrenarme para la próxima carrera, mejorar en cada Gran Premio, en definitiva, hacer las cosas bien. Quizá ese es el secreto de mi longevidad deportiva". Y ganadora. Nueve títulos adornan el mito, la leyenda del icono del motociclismo por derecho propio.

Su hambre de triunfos también es una explicación. "Me disgusta mucho perder, me pone de mal humor". Y su talento sobre la moto. "La batalla cuerpo a cuerpo es una de mis grandes virtudes, mi mayor talento, creo. Este año he llegado con Lorenzo a la última curva en 3 ó 4 ocasiones, y siempre he ganado yo".

Valentino Rossi, a sus 30 años, volvía a respirar aliviado tras la consecución del título en este 2009. Un título que ha tenido que sudar. "Ha sido una temporada dificilísima, mucho más que el año anterior. He cometido varios errores y he tenido carreras muy complicadas, como en Portugal, donde la moto no iba bien. He tenido grandes rivales, sobre todo Lorenzo", explicó 'Il Dottore'.

Especialmente satisfecho estuvo Rossi de la felicitación del mallorquín en la misma pista. "Ese ha sido un gesto muy deportivo de su parte. 'Chapeau' por Lorenzo este año. En la pista es agresivo, no se rinde nunca. Pero fuera de ella, es un muchacho tranquilo y los dos nos hemos respetado", valoró el piloto de Fiat Yamaha.