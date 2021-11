Guardiola: "El equipo ha estado muy bien"

Pep Guardiola, entrenador del FC Barcelona, se mostró muy satisfecho por el triunfo en Málaga (0-2) [Crónica] y aseguró que su equipo había "vuelto a demostrar muchas cosas".El técnico aseguró que era "de los días que más quiero felicitar al equipo" y que le da "muchísimo valor" a vencer en campos como Málaga o Santander. El barcelonista indicó que los conjuntos que dirige el actual entrenador del Málaga, Juan Ramón López Muñiz, "son muy físicos" y admitió que habían "obligado mucho" a sus jugadores."A ver(para la Liga de Campeones). Sabíamos que es un equipo que salta muy bien a las presiones, aguerrido y muy físico, ordenado defensivamente. Intúiamos este tipo de partido", afirmó.", reconoció Guardiola, "pero al final lo hemos solucionado bien", y agregó que el sueco Zlatan Ibrahimovic, quien volvió a marcar, hace una labor muy importante."Ibrahimovic. Nos descarga en situaciones, nos da un plus en el juego aéreo, agradezco el esfuerzo que ha hecho cuando no está bien", añadió.Juanentrenador malaguista, manifestó que el cuadro andaluz había conseguido "a base de orden y disciplina mantener al Barcelona", pero que "faltaron los puntos"."El equipo va a más y los puntos tienen que llegar. Sería la primera vez en la historia que no le llegan los puntos a un equipo que trabaja como el Málaga. Tenemos que ser muy fuertes de cabeza. Los jugadores tienen que salir con la cabeza muy alta, hicieron un trabajo excepcional", señaló."Hay que solventar, el equipo está haciendo un trabajo para tener más puntos", insistió Muñiz, quien subrayó que "para superar al Barcelona o haces un trabajo extraordinario cuando no tienes el balón o sufres. Tuvimos ocasiones, el equipo tuvo el balón, tuvimos ocasiones cuando incluso íbamos 0-2".