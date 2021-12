Del Potro, el nuevo héroe de Argentina

El tenista argentino Juan Martín del Potro, campeón del torneo abierto de tenis de Estados Unidos tras vencer en la final al suizo Roger Federer en cinco mangas,de todos los periódicos de su país." de emoción, afirma el diario deportivo Olé al destacar "la hazaña" de Del Potro, de 20 años, en el estadio Arthur Ashe de Nueva York."Grandioso lo de Del Potro en Flushing Meadows. Jugó genialmente, con fibra y mucho tenis, no se dio nunca por vencido y bajó en cinco sets a Federer, el número uno que se calentó como nunca. Y obtuvo. Se metió en la historia, como para festejarlo como si fuera un Mundial", indica el rotativo.Del Potro logró "la gloria máxima en Nueva York, en el US Open, en esa cancha rápida que tanto le gusta y que tan bien le sienta, y que hoy lo muestra como un grandísimo campeón. Algo que se veía venir desde que era pequeño", añade."Del Potro logró en Nueva York sumarse a un exclusivo grupo en el que sólo estaban", afirma el matutino Clarín "Hasta ahora ellos eran los únicos que tenían reservado un lugar en el listado de los campeones del país del US Open. Willy lo consiguió en el año 1977, cuando todavía se jugaba sobre la arcilla de Forest Hills. Después, Sabatini lo logró en 1990 ante Steffi Graf", recuerda el periódico.", afirma Clarín, al ponderar sus reacciones ante algunos altibajos en el juego en determinados momentos del partido y su determinación en el quinto y último set."Grande entre los grandes", anuncia el diario La Nación , que afirma: "No entra tanta alegría en ese envase de 1,98 metros. Juan Martín del Potro acaba de lograr algo muy grande, que,"."Nunca se dio por vencido Del Potro para vencer a la leyenda que ya es Roger Federer por 3-6, 7-6 (5), 4-6, 7-6 (4) y 6-2, en cuatro horas y 6 minutos de juego. Un partido inolvidable, en el que el argentino empezó mal, pero tuvo las armas para levantarse y lograr ese grito que siempre soñó, justo ante el uno del mundo", añade."Del Potro alcanzó la gloria en Nueva York", afirma el matutino Crítica , mientras que La Prensa asegura que el tenista de Tandil "ha pasado a la historia con una inolvidable victoria sobre Federer".Nalbandian, distanciado de Del Potro tras la final de la Copa Davis entre Argentina y España de 2008, aseguró que vivió la final de éste con el suizo Roger Federer "con"."La ventaja que tuvo Juan Martín es que se jugaron cinco sets y eso le permitió sacarse los nervios en el primero y tener tiempo para adquirir confianza", manifestó el cordobés en declaraciones al canal de televisión TN, de Buenos Aires." y ayudará para que "los chicos que están empezando lo tomen como referencia, que sepan que con esfuerzo se puede llegar", añadió.Nalbandian afirmó que el tenis del de Tandil está en el lote de los cinco mejores del mundo, junto con Federer, Murray, Nadal y Djokovic. "Fue como ganarle al dueño de casa, el hombre que más torneos de Grand Slam consiguió en la historia (15) y cinco títulos en Nueva York", indica.El tenista argentino Juan Mónaco, jugador del equipo de la Copa Davis de su país, afirmó que Juan Martín del Potro, campeón del abierto de tenis de Estados Unidos, "será el mejor de todos"."Es emocionante.. Era algo que todos sabíamos que iba a cumplir alguna vez, pero lo demostró muy joven, lo que habla de lo grande que va a ser", dijo Mónaco, nacido en Tandil como Del Potro, tras la victoria de éste en la final del abierto de Estados Unidos frente al suizo Roger Federer."Lo bueno de Juan es que recién comienza, lo vengo sosteniendo desde hace mucho.. Conozco sus metas y esto lo va a hacer creer aún más en su juego para llegar a ser el mejor de todos", añadió."Los dos primeros sets los miré en el gimnasio, mientras me entrenaba. Después me fui a casa para disfrutarlo y vivirlo tranquilo. Me emocioné muchísimo y lloré, porque a Juan lo quiero como a un hermano", comentó Mónaco.