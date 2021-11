El entrenador del Atlético de Madrid, Abel Resino, aseguró tajante queen el debut de su equipo en la Liga de Campeones, que tendrá lugar mañana [20.45 horas. Consulta la previa] ante el Apoel Nicosia en el Vicente Calderón, reseñando que ve al equipo "concienciado" para ganar."No pienso en tropiezos, sólo pienso en ganar, yo cuando preparo un partido lo hago para ganar y veo al equipo concienciado para ello", declaró Abel Resino en su comparecencia ante los medios, en la que también quiso disipar cualquier duda sobre el estado anímico de sus jugadores.Y es que pese al discreto inicio de campaña en la Liga BBVA, el técnico colchonero cree queaunque para ello desveló que no es positivo recordar constantemente cualquier traspiés. "Nosotros no podemos estar mirando para atrás continuamente, tratamos de dar solución a los problemas que tengamos pero lo principal ahora mismo es recuperar la autoestima", desveló.Resino reiteró la necesidad de volver a adquirique mantuvo en pretemporada. "Un solo partido no puede cambiarnos todos, tenemos capacidad para volver al buen camino y debemos saber que lo principal somos nosotros mismos", aseveró.Mucho menos le preocupa al entrenador del Atlético laen caso de que el partido se complicase. "Sé que la afición va a estar ahí, es exigente y es bueno que lo sea, pero sabe tirar del equipo cuando hace falta", comentó el toledano, que recordó que cuando se produce la conexión entre el equipo y la afición los rojiblancos pueden "ganar a cualquiera".Por último, el preparador colchonero tampoco cree que la reciente dimisión del vicepresidente económico del club, Fernando García Abásolo, [Consulta la noticia] o el clima de crispación social que atraviesa la entidad vayan a afectar al rendimiento de sus pupilos sobre el césped. "El equipo se abstrae de esas cosas, nosotros somos profesionales y tenemos que dedicarnos a jugar al fútbol", concluyó.Por su parte, el capitán del Atlético de Madrid, Antonio López, quiso mandar un mensaje de "calma" en las horas previas al debut en la 'Champions', reseñando que losen el inicio liguero no deben alterar la buena dinámica creada durante la pretemporada."No hay que alarmarse por dos resultados,para llegar a este partido y lo afrontamos con mucha ilusión", aseguró López, que incidió además en la importancia del público para recuperar las buenas sensaciones.El alicantino sabe que el apoyo de los aficionados fortalece al equipo sobre el terreno de juego., queremos que la afición esté con nosotros así que hay que dar la cara y hacer que ese 'feeling' que siempre ha habido con nuestra gente continúe", valoró.Centrado ya en el encuentro, el defensa rojiblanco admitió que respeta al conjunto chipriota pero indicó que el Atlético debe centrarse sólo en afrontar bien la cita. "El mayor problema lo tenemos nosotros mismos, se ha demostrado que ningún rival es sencillo si no estamos concentrados los noventa minutos", explicó López, que recalcó lapara comenzar con un triunfo la fase de grupos de la máxima competición continental.