Bolt bromea con el micrófono de TVE

El atleta jamaicano Usain Bolt se ha mostrado feliz por la consecución de su tercer oro en los Mundiales de Berlín , conquistado en el relevo 4x100. Tanto, que tras finalizar la prueba de relevos 4x100 cogió el micrófono de TVE para decir que. Además, y a pesar de que le dijo a su compañero Powell que no sabía español dijoNo fueron las únicas palabras del caribeño que dejó claro que tras su paso por la cita ahora desea unas vacaciones y diversión. "Unicamente quiero acabar la temporada sin lesiones e irme de vacaciones,, tengo que salir esta noche, no he celebrado nada toda la semana y tengo que hacer algo", señala Bolt.El caribeño reconoce que estaba, aunque "feliz" por haber disputado el relevo y haber ayudado a Jamaica a conseguir el oro, "el primer objetivo" en la prueba para el triple campeón olímpico y mundial.Además, Bolt subraya que su actuación en Berlín "ha significado que l. "Vine aquí e hice todo lo que hice en Pekín, estoy feliz de haber venido y dar lo mejor de mí", advierte.Finalmente, el plusmarquista mundial de los 100 y 200 metros seque le hizo el alcalde de la capital alemana, una pieza original del Muro de Berlín, de 2,7 toneladas de peso y 3,60 metros de altura. "No sé todavía que voy a hacer con esto, pensaba que era una pieza pequeña, no sabía que iba a ser tan grande", indicó con una amplia sonrisa.