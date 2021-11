El padre de Caster Semenya, la controvertida atleta sudafricana que está siendoy este miércoles ganó la final de 800 metros con la mayor ventaja de la historia, ha pedido públicamente que dejen en paz a su hija.La sudafricana se ha visto envuelta en una polémica debido a su apariencia masculina. La atleta, medalla de oro de los 800, llegó incluso a insinuar a un empleado de una gasolinera que le " mostraría su sexo " si era necesario para demostrar su sexualidad femenina."Me gustaría que la dejaran en paz", declaró Jacob Semenya a la prensa sudafricana. "Es mi niña pequeña.Es una mujer y lo repetiré un millón de veces si es necesario".La abuela paterna de Caster, Maputhi Sekgala, declaró que la controversia no le perturba: "yo la he criado y sé que es una mujer. ¿Qué puedo hacer si dicen que es un hombre?", dijo.La IAAF confirmó este miércoles queen colaboración con la Federación Sudafricana a raíz de que en los campeonatos africanos júnior, a finales de julio, rebajara de golpe su marca en siete segundos y se pusiera al frente de la lista mundial del año con 1:56.72.El presidente delha condenado el trato recibido por la joven Caster Semenya, campeona del mundo de 800 metros ayer en Berlín, debido al test de género al que sido sometida por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF).Sam, condenó "la forma en queespecialmente el día en que corría la final en su primer gran campeonato,".La mediofondista se colgó la, mejor marca mundial del año y marca personal. Unas horas antes, la IAAF había anunciado que había sometido a unos análisis a Semenya para disipar las dudas sobre su sexo.La atleta. "El SASCOC está con ella y apoya todos los pasos de su camino", indicó Sam en un comunicado en la web del Comité.El presidente del comité sudafricano espera que la IAAF tenga pronto los resultados. "Si la IAAF necesitaba hacer un test de género, deben hacer públicos los resultados para permitirla continuar su evolución y acabar con todos los comentarios negativos", apuntó.Por otra parte, el secretario de la IAAF, Pierre Weiss, sustituyó ayer a la atleta en la rueda de prensa y explicó que habían realizado una investigación sobre su sexo tanto en Sudáfrica como en Berlín. ". Pero si al final se demuestra que no es una mujer, anularemos el resultado de la carrera", indicó al tiempo que precisaba que pueden pasar días o semanas hasta que se conozcan los resultados.El proceso de verificación de sexoen la que intervienen ginecólogos, endocrinólogos, psicólogos y expertos en medicina interna.