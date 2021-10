Insinbayeva: "No puedo explicar lo que me ha pasado"

La rusa Yelena Isinbayeva, campeona olímpica y mundial y plusmarquista universal de salto con pértiga, con 26 récords del mundo en su historial, ha caído eliminada en la final de salto con pértiga de Berlín'09 sin marca alguna.



La polaca Anna Rogowska, de 28 años, se ganó la medalla de oro con 4,75, 10 centímetros más que su compatriota Monika Pyrek, plata, y la estadounidense Chelsea Johnson, bronce.



Isinbayeva quiso iniciar la competición en 4,75, altura sobre la que comienza muchos de sus concursos. Pero esta vez derribó en el estreno. Optó entonces por pasar directamente a los 4,80 donde hizo dos nulos más, por lo que cayó y causó gran sorpresa ya que por su trayectoria era la fovorita para estos mundiales.



"Vine a Berlín bien preparada. Me entrené muy bien y he salido a la final concentrada y confiada en mis fuerzas, pero no me puedo explicar lo que ha pasado. No lo entiendo", dijo Yelena muy disgustada.



La plusmarquista mundial fracasó rotundamente en la cita más importante del año, al ocupar la última plaza de la final, sin ninguna altura rebasada.



"Es como si Dios me hubiera querido decir algo y tenía que escucharlo. Ha pasado porque tenía que pasar", explica la rusa. Rogowska, gracias a su salto limpio de 4,75, se impuso a su compatriota Pyrek, que también buscó los 4,80 en su último intento de asaltar el oro.



Isinbayeba ha dejado caer su corona mundial tras sus títulos en los certámenes de Helsinki 2005 y Osaka 2007, una cosecha enriquecida con los oros en los Juegos de Atenas 2004 y Pekín 2008. La mujer de los 5,05 metros ha entrado en crisis.



"Perder es una gran pena, pero estoy segura de que voy a reaccionar y digeriré este fracaso. No hay nada que cuestionar: estaré en Londres y en los Juegos de 2012".