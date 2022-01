"Las noticias son desesperantes", relatan los amigos y familiares de Óscar Pérez , el montañero español que desde hace seis días permanece herido y aislado en una repisa del monte Latok II a 6.300 metros de altura,. "Las gestiones en Pakistán están resultando lentas y complicadas, a pesar de que oficialmente se cuenta con el apoyo total de las autoridades locales", explican. Los helicópteros no vuelan a donde deberían y ni siquiera han podido depositar a la primera cordada que va a intentar llegar hasta donde está Óscar -formada por su compañero Álvaro Novellón y el estadounidense Fabrizio Zangrilli- en la pared. La idea era que hoy mismo empezaran a subir la pared, pero les han dejado tan lejos que hasta mañana no comenzarán la ascensión, aunque, eso sí, esperan poder hacerlo con la ayuda de otros dos alpinistas, un estadounidense y un canadiense. .e incluso se ha desplazando un funcionario hasta Skardú para hacer todos los trámites y gestiones sobre el terreno. El Jefe del Estado Mayor de Ejército pakistaní ya había dado órdenes a la sección de helicópteros Skari Aviation en Skardu para trasladar lo más cerca posible a dos alpinistas americanos para colaborar en el rescate y efectuar un vuelo de reconocimiento para tratar de ver a Oscar Pérez y sobre todo. Sin embargo y a pesar de que el tiempo es bueno y que oficialmente se cuenta con todo el apoyo disponible, incomprensiblemente, no se ha cumplido el programa", denuncian desde el club Peña Guara, en Huesca, al que pertenecen Óscar y Álvaro y que desde el sábado se moviliza por tierra, mar y aire para intentar sacar a su amigo de ahí."La única noticia esperanzadora es que esta mañana dos helicópteros han despegado y han depositado sobre el glaciar de Biafo, en la cara sur de la montaña 215 Kilos de material, pero. La aviación pakistaní argumenta que hay muchas grietas y no se puede aterrizar en otro sitio", explican desde Huesca. El equipo de rescate contaba con que estos montañeros -que se han ofrecido desinteresadamente a colaborar en el rescate- pudieran llegar hoy al campo base y mañana comenzaran a equipar la pared en la que se encuentra Óscar, para facilitar en la medida de lo posible que le bajen de ahí.Sebastián Álvaro, ex director de Al Filo de lo imposible y que se encontraba en la zona de vacaciones y está ahora coordinando el rescate en la zona, explicaba en un email a la revista de montaña Desnivel que "mañana a las seis de la mañana nos ponemos nuevamente en marcha. Saldrán de Skardu, Dave (USA) y Chris (canadiense) con mas material, los reagruparán en el Biafo, donde hayan pasado (Álvaro y Fabrizio) esta noche, y en varios viajes los llevarán lo más cerca posible de la pared.También un helicóptero ha trasladado, a primera hora de la mañana, a Álvaro Novellón y Fabricio Zangrilli a la vertiente sur de la montaña, para acceder lo más rápido posible a la pared y socorrer a Óscar, "pero no han podido dejarlos sobre la carga depositada, sinoy a la espera de otro vuelo con el resto del material".A los dos escaladores les esperan unospor hielo y roca por una pared completamente limpia -sin cuerdas fijas- para llegar a la repisa donde el jueves pasado Álvaro tuvo que abandonar a su compañero de cordada, ante la imposibilidad de bajar por sus propios medios por las fracturas que sufrió en una caída. ", pero ya lleva allí muchos días y no sabemos cómo está", dicen sus amigos desde Huesca.Ana Novellón, hermana de Álvaro, explicaba a RTVE.es a través del correo electrónico que su situación empieza a ser desesperante. "Los helicópteros no llegan, no les dejan donde les tienen que dejar y no sabemos qué más hacer ni cómo ayudar. Es una situación angustiosa y desesperante, porque Óscar lleva ya muchos días ahí arriba y el tiempo corre en nuestra contra", explica.Desde España han salido hacia allí, para colaborar como puedan en las tareas de rescate, cinco de los mejores escaladores de España y probablemente del mundo -- que ya están volando de Londres a Rawalpindi, pero no podrán llegar hasta la gigantesca pared de roca donde se encuentra Óscar hasta dentro de unos tres o cuatro días.