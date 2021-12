Faltan 20 días para que se cumpla el segundo aniversario de la muerte de Antonio Puerta , jugador del Sevilla, y ya hay que volver a lamentar un trágico desenlace en el mundo del fútbol.Esta vez la mala suerte se ha cebado con el capitán del Espanyol, Daniel Jarque, que con tan sólo 26 años ha fallecido en la habitación de un hotel en Italia, donde estaba concentrado con su equipo para disputar un amistoso de pretemporada ante el Bolonia.Según han comunicado fuentes oficiales del club, Jarque estaba hablando por teléfono con su mujer, cuando le dijo que no se encontraba bien.Momentos despuésa su compañero de equipo Corominas, que se apresuró a la habitación donde se encontró al capitán tumbado en el suelo.Los servicios de urgencias intentaron reanimarle, pero poco se pudo hacer por la vida de Jarque. Parece ser que la causa de la muerte ha vuelto a serDesde que comenzara el año 2000 y hasta la fecha,sobre los terrenos de juego. Hasta el momento el caso que más impacto causó y del que los medios se hicieron más eco fue el caso de Antonio Puerta.El jugador sevillista falleció hace casi dos años, después de varios días de agonía en el hospital de Sevilla. El conjunto hispalense estaba disputando un encuentro liguero de comienzo de temporada ante el Getafe, cuandoEl jugador fue trasladado rápidamente al hospital, donde en un principio fue estabilizado, pero tras varios días luchando por su vida, el mundo del fútbol se vistió de luto,Fuentes del hospital confirmaron que el jugador sevillista tuvo cinco paros cardiorrespiratorios en esa noche. A la mañana siguiente los médicos dijeron que estabay que temieron por su vida la noche anterior.Otro caso que conmocionó al mundo del fútbol fue el de, que se desplomó en el césped en un partido ante el Vitoria de Guimaraes, ante los atónitos ojos del entonces su entrenador Jose Antonio Camacho. El húngaro sufrió un tromboembolismo pulmonar y falleció en el hospital.El centrocampista madridista Rubén de la Red tuvo que ser evacuado en camilla del campo , y posteriormente llevado a un hospital, al desplomarse sobre el césped, cuando apenas se llevaba un cuarto de hora del partido de Copa contra el Real Unión.De la Red, en una acción ofensiva del Real Madrid, mientras salía del área local cayó de forma imprevista al césped, sin que estuviese nadie a su alrededor.El jugador madridista fue rápidamente atendido, permaneciendo inmóvil unos tres minutos, tras lo cual fue trasladado en camilla a los vestuarios del estadio.El jugador blanco fue dado de alta a los pocos días, pero aún no ha vuelto a pisar un terreno de juego y no se sabe si volverá a jugar algún día.Aunque difícil, hay que esperar que no vuelvan a ocurrir tragedias de este tipo que dejan asolado al mundo del fútbol.