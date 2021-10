Ibrahimovic: "No soy el sustituto de Eto'o"

El sueco Zlatan Ibrahimovic, el fichaje más caro de la historia del Barçelona, ha explicado durante su presentación que él "no es" el sustituto de Samuel Eto'o, jugador al que alabó por estar "en los libros -de honor- del Barça".



Una hora y media más tarde de lo previsto, después de un problema de última hora con la desvinculación de Samuel Eto'o, Ibrahimovic fue presentado en sociedad. Firmó por cinco temporadas y tendrá una cláusula de rescisión de contrato de 250 millones de euros.



Mostró la camiseta con el nueve, besó el escudo y disfrutó del momento. "Esto es una cosa muy grande", dijo en la intimidad de la sala París del Camp Nou.



Desde su primera respuesta quiso dejar claro que él no había venido a sustituir al camerunés Eto'o. "Soy un jugador diferente, es un sueño poder estar aquí. Estoy muy contento", ha insistido.



Ibrahimovic ha explicado que lo que le estaba ocurriendo es "una cosa muy grande" y ha agradecido a todas las personas que han intervenido en la operación, especialmente a Massimo Moratti, presidente del Inter de Milán.



"Yo le dije que quería jugar en el Barça y le agradezco todo lo que ha hecho por mí. Para él, era muy difícil, pero me dio su palabra. Tengo mucho respeto por él", ha explicado.



Ibrahimovic ha confesado que jugar en el equipo azulgrana es "lo máximo, un honor, debido a los grandes jugadores que tiene". Ha destacado no sólo a Leo Messi, sino que también nombró a Xavi, Iniesta o Touré. "He venido a ganar", ha insistido.



Sobre si su objetivo era ganar la 'Champions', competición que falta en su palmarés, el sueco está convencido de que llegará en su periplo con el Barça y se fija como meta marcar un gol más que los conseguidos en la pasada temporada.



"Siempre tengo en la cabeza marcar un gol más que la temporada anterior -marcó 25-", ha indicado Ibrahimovic, quien en cualquier caso no quiere obsesionarse con un número determinado. "Siempre quiero mejorar, marcar más goles que en el pasado, pero ya vendrán", ha agregado.



75.000 espectadores para dar la bienvenida al jugador sueco



Promete "éxitos y muchas alegrías" y se siente ilusionado con jugar en la liga española "la más importante" del mundo, según su opinión. "Estoy aquí para ganar, no sólo por dinero. Siempre miro hacia adelante, vengo a aprender y a disfrutar", ha reiterado Ibrahimovic.



El sueco se mostró emocionado cuando le comentaron que casi 75.000 espectadores le estaban esperando en el Camp Nou. "Es muy importante tener una gran bienvenida. Tengo mucha ilusión de celebrar mi fichaje con la gente que está esperando", ha explicado.



El nuevo nueve del Barça ha explicado que sólo ha tenido ocasión de hablar por teléfono con el entrenador Pep Guardiola. "No le conozco personalmente, hablamos por teléfono y me ha dicho que quiere que sea feliz y que si yo soy feliz, todo irá bien", ha asegurado.



Sobre sus influencias en el fútbol italiano, habló de los entrenadores que le habían dirigido en el pasado, en especial de Fabio Capello, de quien Ibra recordó que fue de los primeros que le insistió en mejorar su regate y que en sus inicios le dijo que le recordaba a Marco van Basten.