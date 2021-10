Contador: "Este Tour está siendo doblemente difícil"

Un día después de su exhibición en Verbier , y coincidiendo con la jornada de descanso en el Tour de Francia, Alberto Contador atendió a Televisión Española. "Tenía ganas de que llegara la montaña. Hasta la etapa de Verbier no había habido montaña lo suficientemente dura como para abrir diferencias. Al final me salió todo muy bien, no pensaba en la victoria de etapa, pero se puso a tiro y".Éste no está siendo un Tour fácil para Contador, que ha tenido que disputarse el liderazgo del equipo Astana con Lance Armstrong. "Está siendo doblemente difícil, pero estoy bastante tranquilo, las piernas están respondiendo muy bien y esto hace que la carrera se desarrolle como yo quiero".En la meta de Verbier, hasta Armstrong se rindió a la superioridad del madrileño y dijo ponerse a su disposición."Cuando lo dijo, en cierto modo es un compromiso, lo veremos en estos días que están por llegar",asegura Contador.A falta de una semana para que la ronda gala llegue a París, el de Pinto no se fía. "En todas las etapas hay posibilidades de atacar, hay muchos corredores que están a poco tiempo en la general y van a intentar probar para subir posiciones., serán días muy intensos".El español Alberto Contador señaló que logró el maillot amarillo con más renta de la que pensaba. "Con la diferencia que tuve el domingo se descansa mejor, era un día clave. Había pensado en las diferencias que se podían abrir, fueron grandes, mayores de lo que imaginé y por eso dormí más tranquilo", comentó.El madrileño, que aventaja en 1:37 minutos al estadounidense Lance Armstrong, indicó que las rentas que obtuvo en Verbier le permitirán "ir más tranquilo y no tan al ataque como hasta ahora", pero señaló que "con una renta mayor dormiría más tranquilo". "Si podemos aprovechar una ocasión para distanciar más a los rivales la aprovecharemos", aseguró.Aunque designó al luxemburgués, señaló que la suma de todos ellos puede ponerle en problemas si logran combinar sus ataques. "Igual uno que tenga más libertad te crea más problemas", agregó.Avisó en particular sobre el británico Bradley Wiggins, un especialista en la contrarreloj que se defendió bien en la montaña y que es tercero a 1:46 del líder. "Habrá que intentar distanciarle más de cara a la contrarreloj" de Annecy, señaló.Contador aseguró que todas las etapas que restan son duras, pero indicó que la que termina en el Grand-Bornand el próximo miércoles es la más peligrosa.El madrileño reconoció que puede tener un día malo como el que pasó en la París-Niza. "Si sucede en el Tour todos van a aprovechar para atacarme. Corre de mi cuenta tratar de hacerlo todo bien, no descuidar nada para que el día malo que todos los rivales esperan no lo tenga", dijo.Contador aseguró que cuenta con el apoyo del estadounidense Lance Armstrong, considerado hasta ahora su principal rival en la carrera y señaló que, un equipo tocado por la rivalidad interna entre los dos ciclistas durante este Tour."Después de la situación que hubo el domingo, del resultado de la etapa, se aclara todo bastante más y la polémica es mucho menor", dijo el ciclista, quien señaló que esa relajación se va a notar en el ambiente interno del equipo y en la carrera.Contador reconoció que venía preparado para una rivalidad interna con Armstrong y eso facilitó mucho afrontar la situación. "Sabía que iba a ser un Tour difícil en la carretera y fuera de ella. Lo tenía claro desde antes de llegar aquí y eso hace todo mucho más fácil,", aseguró.El madrileño reconoció no tener un sentimiento particular por el hecho de ser el primero en derrotar a Armstrong, ganador de siete rondas galas y aseguró que, aunque el tejano fue uno de sus ídolos de niñez, no se mira en su espejo."No me imaginaba correr contra él, cuando se retiró no esperaba que volviera. Ahora, Armstrong es como es y yo soy diferente. Mi objetivo en los próximos años será ganar el Tour tantas veces como pueda, pero no me he fijado una meta, no sé si ganaré tantos como él", dijo.El de Pinto se ve al frente de una nueva generación de ciclistas que llega, los que ocuparon los primeros puestos de la etapa de Verbier. "Ahora soy el líder, estoy un poco por delante de ellos, pero van a ser los rivales, empezando por este mismo Tour y de cara al futuro".Contador asegura que el martes saltará a la carretera con la misma mentalidad de los días precedentes. "Quizá otros me vean de otra forma", sugirió.