Phelps sólo nadará tres pruebas en el Mundial

El nadador estadounidense Michael Phelps sólo nadará tres pruebas individuales en el próximo Mundial de Roma al haberse visto obligado a renunciar a las eliminatorias de los 100 metros libres por una lesión en el cuello.



El de Baltimore, que se colgó ocho oros en los pasados Juegos Olímpicos de Pekín, se ha tomado esta temporada como transición y en la capital italiana sólo tomará parte en las pruebas de 100 y 200 metros mariposa y los 200 metros libres aunque podrá tomar parte en los relevos.



Después de conseguir este jueves el récord del mundo en los 100 mariposa, optó por ser cauto. "Ayer me levanté con molestias en el cuello, pero las aguanté. Hoy me he levantado peor. Lamento no poder nadar, pero los 200 metros mariposa es mi prueba preferida y debo prepararla", comentó.



Su entrenador Bob Bowman explicó que Phelps fue examinado por un médico que le recomendó que tuviera cuidado. "Hoy se va a tomar las cosas con calma. Mañana veremos cómo van las cosas", indicó.



Por otra parte, explicó que su pupilo no iba a nadar el hectómetro en Roma. "La prueba de 100 metros es incompatible con los 200 mariposa en los Mundiales. Su 'mariposa' está muy bien y es lo que va a nadar, cualquier otro en el equipo puede nadar el relevo", finalizó.