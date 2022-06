Michael Phelps bate el récord del mundo de 100 metros mariposa

El nadador estadounidense Michael Phelps estableció una nueva marca mundial de los 100 metros mariposa, con un crono de 50,22, durante los Nacionales de clasificación estadounidenses para el Mundial de Roma de finales de julio.



Phelps, que conquistó ocho medallas de oro en los pasados Juegos Olímpicos de Pekín, superó así en 18 centésimas la anterior marca, en posesión de su compatriota Ian Crocker desde los Mundiales de 2005.



En la jornada previa, Phelps consiguió dos primeros lugares (200 metros libres y 200 mariposa) y las consiguientes plazas para el Mundial.



En los 200 metros libres cronometró 1,44.23 minutos, inferior a su propio récord mundial de 1,42.96 minutos, conseguido el 12 de agosto de 2008 en los Juegos Olímpicos de Pekín.

Después en la modalidad de 200 metros mariposa, Phelps hizo 1,52.76 minutos, a 73 centésimas de la primacía universal, igualmente en su poder de Phelps y obtenida en la cita en la capital china.





Los 100 mariposa completan el repóquer de récords del mundo

Con esta última marca, Michael Phelps ostenta ya los récords mundiales de los 200 y 400 metros combinados, 100 y 200 metros mariposa y 200 metros libres. A estas cinco plusmarcas individuales habría que sumar las de relevos 4x100 libre, 4x200 libre y 4x100 estilos.



"Realmente he vuelto a demostrar que cuando pones tu mente en algo que quieres conseguir, al final se da", declaró Phelps. "Me siento muy bien después de haber conseguido esta marca".



Phelps explicó también cómo había sido su estrategia para conseguir superar a Crocker que hizo una gran carrera, especialmente en la primera mitad de la prueba.



"Crocker siempre fue mucho más rápido que yo en los primeros 50 metros. Eso es algo en lo que he puesto atención", declaró Phelps. "Siempre he sido bueno para rematar", apuntó.



El campeón olímpico reconoció que pudo nadar un poco más rápido la primera vuelta y entonces comprendió que en la segunda iba a tener toda la fuerza para compensar.



Phelps y Piersol, que en la jornada anterior había batido la marca mundial de los 100 metros espalda, nadaron con sus usuales trajes Speedo LZR, que deja el torso al descubierto, renunciando así a las nuevas prendas totalmente de poliuretano, que hasta doce han sido homologadas para competir en los Campeonatos de Estados Unidos.