Alberto Contador, que este viernes atacó en el ascenso a la cima de Arcalís y se quedó a las puertas del maillot amarillo, afirmó que saltó del grupo de los favoritos porque "el resto no probaba suerte y"."Queda mucho Tour", afirmó el de Pinto nada más cruzar la meta de la estación andorrana y mientras se calculaba si se vestía de amarillo, un jersey que finalmente llevará el italiano Rinaldo Nocentini, uno de los componentes de la escapada del día, por un margen de seis segundos."Estaba viendo que se podía sacar renta a otros rivales, porque si no lo han intentado es que no andarían muy bien y he aprovechado la oportunidad", dijo Contador, que saltó del grupo de favoritos a falta de algo menos de dos kilómetros para la meta y los aventajó en 21 segundos.Con esta renta, Contador se coloca segundo de la general y vuelve a ser, dos segundos por delante del estadounidense Lance Armstrong.El madrileño aseguró que no habló con sus compañeros de equipo sobre el ataque, porque "a esa velocidad no puedes estar de charla". "He mirado a Andy Schlek y Cadel Evans y no sabía cómo iban, así que tenía que probar. He sacado unos segundos que pueden ser importantes", aseguró.Para Contador, la etapa de hoy "no cambia nada" dentro del equipo, que, en su opinión, ha salido fortalecido. "Al final todo es por el bien del equipo y en esta etapa hemos salido muy beneficiados", dijo. "El equipo ha hecho una buena carrera, ha controlado en todo momento", agregó.Contador indicó que su actuación "más que una demostración de fuerza ha sido aprovechar una buena situación", aunque confesó que tuvo buenas sensaciones en la carretera.No vestirse de amarillo "nos dará más tranquilidad" y permitirá al equipo "ir más relajado" los próximos días, afirmó.El estadounidense Lance Armstrong, tercero de la general, señaló que "aunque el ataque de Contador no era parte parte de la estrategia del equipo", no le sorprendió el movimiento de su compañero y aseguró que "el equipo no será el problema"."El ataque de Contador, porque no esperaba que dejara de intentarlo y llegar con todos. Con el viento era difícil marcharse en solitario", señaló Armstrong en la cima de Arcalís.Sobre la actuación del equipo en carrera, en la que llevó el mando en todo momento, Armstrong aseguró que cumplieron las órdenes del director. "Johan nos dijo que mantuviéramos un ritmo tranquilo para no quemar al equipo", dijo.Armstrong se mostró irónico cuando fue preguntado por el funcionamiento del Astana: "El equipo está muy bien. Kloden y Leipheimer han estado fuertes hasta el final. El equipo no será el problema", concluyó.