Eto'o niega tener una oferta del City

El delantero Samuel Eto'o ha negado, a través de su agente, haber recibido una oferta del Manchester City y, mucho menos, que haya pedido al Barcelona una prima por fichar por el conjunto británico.



"La oferta estratosférica de la que habló el presidente (Joan Laporta) es absolutamente falsa, porque nosotros todavía no nos hemos sentado con el club inglés. Dudo que el club haya recibido esa oferta. En todo caso, habrá recibido una oferta para vender al jugador, no con las cantidades que Samuel va a cobrar", ha explicado José María Mesalles, el representante de Eto'o.



Mesalles ha convocado está mañana una rueda de prensa "para desmentir todas las filtraciones interesadas" que, en su opinión, ha hecho la entidad azulgrana, "con la intención de presionar al jugador para que se marche".



Entre ellas, que Eto'o, al que le queda un año de contrato, haya pedido una prima de 15 millones de euros para marcharse al City. "Nunca esta temporada hemos pedido ni un céntimo al Barcelona, ni para renovar ni como condicionante de nada", ha señalado.



Dos reuniones contradictorias



Mesalles ha dejado claro que, en cualquier caso, al jugador le corresponde "el 15 por ciento del traspaso", estipulado legalmente y que acostumbra a pagar el club comprador, pero que tampoco es el caso. "Insisto en que no nos hemos sentado a negociar", dijo.



De hecho, el agente de Eto'o sólo ha mantenido, en el último mes, dos reuniones con el secretario técnico del conjunto azulgrana, Aitor 'Txiki' Begiristain, y Raúl Sanllehí, ejecutivo responsable del fútbol profesional. En la primera le dijeron que el entrenador, Pep Guardiola, no contaba con Eto'o y, en la segunda, que se celebró la semana pasada, le aseguraron que el club había recibido "una oferta por Samuel de 25 millones de euros del Manchester City".



El último contacto se produjo ayer, cuando Sanllehí le comunicó simultáneamente por correo electrónico y SMS, a las 23:34 y 23:36 horas respectivamente, que el Barça había decidido ofrecer al jugador la renovación hasta el 30 de junio de 2012, cobrando las mismas cantidades que cobra ahora.



"Se enteraron de que habíamos convocado esa rueda de prensa y eso es lo que hemos sacado. Si la oferta es de corazón la estudiaremos con cariño, porque Samuel siempre ha dicho que está encantando con el club y la ciudad, pero mucho me temo que si quieren ampliarle el contrato es para venderlo después", ha apuntado Mesalles.



Mesalles no se fía de Guardiola



El agente del internacional camerunés ya duda hasta de que Guardiola haya sido quien lo ha vuelto a declarar transferible. "Nos dijeron que era una decisión del entrenador, y nuestro error ha sido fiarnos y no verificar esa información, porque lo último que sabemos de Guardiola son los abrazos que le dio tras ganar la 'Champions' y el 'nos vemos a la vuelta de las vacaciones' que le dijo el último día de la temporada", ha explicado.



José María Mesalles ha insistido en que, "por el amor que Samuel siente por el Barça", no quiere quedarse "si eso va a convertirlo en un problema para el club", pero que ni él ni su representado van a aceptar "el doble juego" que, a su entender, está haciendo la entidad azulgrana, especialmente su presidente, "que está faltando a la verdad y a la realidad", al salir constantemente en los medios "hablando de una oferta de renovación cuando lo que quieren es venderle".



Mesalles lamenta que desde el Barcelona se esté creando de Eto'o "una imagen de pesetero que el chico no tiene", y ha dejado claro, una vez más, que si el jugador se marcha será "porque le digan que ya no es útil, pero no por un problema económico". El agente de Eto'o está incluso dispuesto "a estudiar" la oferta "supuestamente estratosférica" que ha hecho el Manchester City, pese a que la intención del punta africano era irse a un equipo con opciones de jugar la Liga de Campeones.



"Si ellos quieren que Samuel se marche, que nos faciliten la salida, que nos busquen un club, y nosotros no tenemos ningún problema en sentarnos a negociar pero, desgraciadamente, los 30 ó 35 millones que quieren sacar por él están fuera de mercado para un futbolista al que le queda una temporada de contrato", ha argumentado.



Si finalmente no se concreta ninguna operación, Mesalles anunció que Eto'o, que ayer empezó sus vacaciones, "estará en Barcelona el 20 de julio, donde está citado a las 8:15 horas, en ayunas, para pasar la revisión médica correspondiente y empezar la pretemporada".