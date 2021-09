El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha reiterado que pese a la llegada de Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid,, y es que reiteró que los jugadores blaugrana están "comprometidos" con la entidad catalana.En una entrevista a 'Rac1', Laporta descartó la posibilidad de que ninguna de las figuras del equipo deje el Barça pagando su cláusula de rescisión. "Quiero transmitir toda la tranquilidad, ya que tenemos jugadores muy comprometidos con el equipo y estamos trabajando en la mejora de algunos contratos. El hecho de que el equipo haya conseguidose encuentren aún más a gusto", manifestó.De esta forma, el máximo dirigente blaugrana se reafirma en las declaraciones que ya hizo hace unas semanas, en las que pidió a Florentino que no molestara ni inquietara al Barcelona. Además, siguió la línea de declaraciones, cuando pidió que no se dispare el mercado pese a la aparición del 'jeque blanco'.En lo deportivo, apostó por la renovación de la plantilla para que ésta no pierda el hambre de títulos tras conquistar el triplete, algo que ha hecho que la realidad haya superado las expectativas. "La próxima temporada será muy complicada. Después de una gran temporada como ésta el equipo necesita un impulso importante. Por ello la secretaría técnica hace tiempo que está trabajando en el capítulo de altas y bajas para que la gente no baje la intensidad y mantenga el hambre de ganar títulos".En cuanto al staff técnico, con Josep Guardiola a la cabeza, Laporta anunció que se les mejorará el contrato y se les ampliará un año, hasta la llegada de las elecciones presidenciales. "Hemos analizado en junta proponer a Josep Guardiola la renovación de su contrato por una temporada más. También hemos decidido la renovación por una temporada del staff técnico y la mejora de los contratos de los tres entrenadores principales, Guardiola, Vilanova y Unzué", concluyó.