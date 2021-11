La estrella de Cristiano se apagó en diez minutos

Tres disparos con peligro en nueve minutos fue la tarjeta de presentación del delantero luso. Un comienzo espectacular en el que los del Manchester parecía que se iban a comer a un Barça aconjogado ante el dominio inglés.



Pero fue sólo un espejismo de 600 segundos, hasta que una jugada de los blaugranas fue magistralmente ejecutada con el pie derecho por el camerunés Samuel Eto'o para decantar el marcador hacia el lado culé. A partir de ahí cambió el rumbo del partido, especialmente para un Cristiano cuya estrella empezó a apagarse.



Siguió peleando como un 'crack', pero no tuvo a la diosa fortuna de aliada. En el minuto 23 de juego de la primera parte y tras dos disparos más el jugador portugués practicamente desapareció del campo.



No está acostumbrado a no dejarse notar y este hecho empezó a verse en su carácter que, poco a poco, fue agriándose. Hasta tal punto llegó su impotencia y desazón que dejó a un lado su juego elegante para empezar a ser marrullero perdiendo 11 balones y haciendo 11 faltas.



El mejor ejemplo es el pique que tuvo con Puyol en el minuto ochenta, cuando el United perdía ya dos a cero, y tras la que acabó viendo la tarjeta amarilla. La verdad es que CR-7 no tuvo su mejor actuación y son muchos los que creen que el blanco de su camiseta, equipo con el que podría jugar el próximo año, no le ayudó. Incluso, fue abucheado por la afición del Barcelona, que ya lo ve como un jugador del máximo rival, en referencia al Real Madrid.



"La mayor decepción de mi carrera"



Un abatido Cristiano Ronaldo admitió al final del partido que "todo fue mal, comenzamos bien, pero después, no hicimos nada. No controlamos el partido y perdimos. Creo que el Barcelona jugó mejor y se merece el triunfo".



El astro portugués admite que "todo el mundo esperaba que el Manchester lo hiciera mejor, pero no ocurrió. No jugamos fantástico, no controlamos, no hicimos lo correcto, desperdiciamos goles y eso es lo que pasó".



Por último, CR-7 ha dicho que sabe "que voy a jugar más finales". La pregunta es, ¿será como jugador del Real Madrid?

