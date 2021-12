De la Red: "Nadie me ha dicho si volveré a jugar"

El jugador del Real Madrid Rubén de la Red ha confirmado que la semana pasadaque "estaba programada hace tiempo y que preveía unas horas en observación".El jugador fue dado de alta el viernes pasado yque debería ser ya "lo último de loúltimo" porque cree que "esto no se puede alargar más" y necesita un diagnóstico.El pasado pasado 30 de octubre, en partido de la Copa del Rey ante el Real Unión en Irún, el canterano sufrió un desvanecimiento sobre el césped y tras las pruebas, se le diagnosticó un síncope por esfuerzo "de probable origen cardiológico", por lo que seguía sin realizar actividad física y siendo sometido a estudios."Todos dieron resultados negativos, pero, sobre si puedo volver a jugar o no", desveló, en una entrevista al diario 'El País', que recoge Europa Press.Y es que los médicos le habían dicho que querían "esperar a la biopsia", que es la última prueba que se ha hecho y que espera le ofrezca un diagnóstico final. "Me han asegurado que es la última de las últimas y que en un mes y medio tendré los resultados. A mí ya no me queda otra que esperar", añade.