El español Julián Simón (Aprilia) ha sido el más rápido en los entrenamientos oficiales del Gran Premio de España de 125 c.c. y por esa circunstancia reconoce que está "muy contento", si bien ha mostrado su preocupación pues "el viento ha sido un problema".

"Si mañana la carrera se disputa en estas condiciones", en clara alusión al fuerte viento, "será muy difícil mantener la concentración para evitar sorpresas", reconoció Simón. "Esta mañana he podido comprobar que las condiciones en pista eran perfectas y la verdad es que ha sido un pena que se girara con tanto viento en la pista, porque eso nos ha impedido continuar disminuyendo el tiempo", lamentó el piloto de Villacañas.

"He intentando luchar al máximo contra el viento y la verdad es que me he sentido bastante cómodo, aunque me he llevado más de un susto", reconoció Julián Simón. "El viento puede ser mañana un gran inconveniente, pero vamos a intentar adaptar un poco más la moto a esta condición y creo que tal y como están las cosas, la carrera de mañana será una disputa entre Smith, Iannone, yo, y algún piloto más que sepa tomar bien el rebufo", explicó.

"Por mi parte voy a trabajar mucho para conseguir la victoria, ya que para mí supondría y gran inyección de moral, que ya me ha dado hoy la pole, pero creo que sería la mejor manera de encarrilar un año que puede ser muy fructífero", sentenció Simón.