Guardiola: "Ganar en este campo tan grande y ante este rival es maravilloso"

El entrenador del Barcelona, Josep Guardiola, destacó la labor de su equipo, elogió al Real Madrid, se sintió casi campeón y reconoció que un triunfo en el Bernabeu, un campo "de esta grandeza y frente un rival del nivel" del de Juande Ramos "es maravilloso".



El técnico azulgrana destacó que "el Real Madrid nunca baja los brazos" y asumió que el Barcelona tuvo "algo de suerte de meter el cuarto gol tan rápido. Tengo que felicitar al Madrid. Aquí hemos dado un paso inmenso para ser campeones pero sólo la grandeza de un equipo como el Madrid ha evitado que fuéramos campeones antes y que tuviéramos que venir a Madrid a ganar. Pero el Madrid nunca baja los brazos", dijo Guardiola.



El preparador del Barcelona pasó por alto la falta de reconocimiento de algunos sectores de Madrid.



"No es falta de respeto. Se trata de hablar y crear ambiente. Estaría bien, de todas formas, que siguieran el ejemplo de Raúl y Casillas. Hemos sido fieles a nuestra idea todo el año. Hemos venido a ganar el partido", dijo Guardiola.



"Es una noche maravillosa porque ganar en este campo tan grande ante este club tan maravilloso es algo muy, muy grande. Creo que llegar hasta aquí está muy bien", destacó el técnico azulgrana, que explicó que la clave del triunfo fue la valentía que demostraron sus jugadores.



"El Madrid tiene muchas virtudes porque sobre todo te mata cuando atacas. Te destrozan si te pillan. Y habíamos hablado de mantener mucho la atención cuando nosotros atacábamos. Así juega el Madrid, que te mata si te despistas. No puedo negar que estoy contento porque nuestro fútbol ha salido bien en este campo", dijo Guardiola.



"Hemos hecho muchos partidos con goleadas esta temporada. En algunos partidos hemos mantenido el nivel muy alto. Aquí solo había una manera de ganar, que era ser valientes. Tirar mucho a Casillas y ser atrevidos. Me alegro por haber sido valientes. Y después de perder 1-0 hemos cogido el balón y hemos ido a ganar", subrayó el entrenador azulgrana, que ahora piensa en el partido ante el Chelsea, de la Liga de Campeones.



"Este resultado mal no va para el partido para el Chelsea. Nos va a ir muy bien", aseveró el preparador.



Guardiola explicó el cambio táctico que efectuó durante el partido. Cuando situó al argentino Leo Messi en el centro del ataque y desplazó al camerunés Samuel Etoo a la derecha.



"Hablamos de un pequeño detalle de poner a Messi en el centro y a Etoo en la derecha. Son los jugadores los que hacen que todo funcione. Con estos jugadores todo es más sencillo", dijo el preparador.



"Vi el partido de ida y después comprobé que jugadores como Lass Diarra y Gago seguían mucho a Xavi y quería que eso Messi lo aprovechara por el centro. Y que si salían mucho de la zona los centrales que Henry y Etoo se aprovecharan. Pero luego Messi, Xavi, Iniesta hacen buena la idea de uno", insistió Guardiola.



Eto'o alaba a su entrenador



El delantero del FC Barcelona Samuel Eto'o aseguró que el partido lo ganó "Guardiola" porque sabía como "jugarle al Real Madrid" y les colocó "muy bien sobre el campo". "Teníamos medio partido ganado porque Guardiola ha estado tácticamente insuperable", indicó.



El camerunés considera que el equipo todavía "no es campeón" y "hay que tratar con respeto a los que vienen por detrás". "Pero es cierto que necesitan un milagro para que no lo seamos. Ahora hay que olvidarse de eso y pensar en Londres, salir con las mismas ganas y con humildad, como si esto no hubiera pasado", dijo.



El ariete aseguró que para ganar su única arma era "el balón" y eran conscientes de la importancia del encuentro. "La noche de hoy es inolvidable. Esta mañana los aficionados nos han despedido en el aeropuerto y nos han recibido aquí igualmente. Todos sabíamos que ganar aquí era un paso firme para la Liga y lo hemos dado", explicó.



Eto'o cree que ahora el Madrid "tiene que animarse porque esto pasa en el fútbol". "Hay tres resultados y el de hoy ha sido la derrota. Tienen que seguir adelante", dijo. El delantero además se refirió al pasillo del año pasado, quitándole hierro. "No nos hemos sacado la espina de nada, sólo hemos ganado un partido importante", explicó.



Laporta: "Casi acariciamos la Liga"



Joan Laporta, presidente del Barcelona, celebró hoy en el palco del Santiago Bernabéu la histórica victoria de su equipo (2-6) y aseguró que el conjunto azulgrana, con siete puntos de ventaja sobre su rival, "ya acaricia el título de Liga".



Aunque apeló a la "prudencia" y "al respeto a los rivales" para no cantar victoria definitiva, Laporta dio por hecho que el Barcelona está a un paso del título. "Ahora la tenemos más cerca. Casi acariciamos la Liga y es una sensación muy agradable", dijo.



Laporta se congratuló de que el 2-6 haya premiado "nuestra propuesta deportiva" y comentó que lo que más le satisface del triunfo es "haber sido fieles a nuestro estilo de jugar y entender el fútbol".



"Siempre queremos buscar la victoria desde el control del balón, jugando al ataque y dando espectáculo. Es una victoria estética que me llena de alegría", añadió.



El presidente barcelonista apuntó ya al próximo compromiso del Barcelona, el miércoles en Stamford Bridge ante el Chelsea, en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones. "Será un partido muy complicado en Londres. Para estar en la final habrá que hacer una heroicidad. Será difícil, pero este Barça es capaz de todo", reseñó.