Lorenzo: "Ha sido una lucha contra mi mente"

Cansado por el esfuerzo pero feliz. Y también muy contenido. Es el nuevo Jorge Lorenzo, más cerebral y maduro. Aparte de la victoria- la segunda en MotoGP en su carrera- y del liderato, el piloto de Fiat Yamaha se congratuló de haber ganado en Japón, la casa de su equipo, con todos los jefes de la marca de los diapasones presentes.

Pero Jorge Lorenzo es prudente. "El liderato es sólo un dato. Está bien porque te da más confianza, pero esto sólo ha sido una carrera. Falta mucho campeonato y creo que Stoner y Rossi están un paso por delante. La experiencia me dice que hay que estar tranquilo y seguir trabajando".

Ganador en Portugal el año pasado, Lorenzo ve difícil elegir la victoria más dulce. "Quizá ésta de Japón, por lo inesperada. Con el poco tiempo de entrenos y la lluvia, la carrera era una incógnita. Además, en el 'warm up' me he dado cuenta que la pista estaba un poco resbaladiza".

El piloto balear detalló su actuación. "He salido mal pero me he puesto cuarto y poco a poco he visto que tenía ritmo. Esta vez no me ha costado tanto tiempo adquirirlo como en otras carreras. He llegado hasta Valentino y en unas cuantas vueltas he notado que bajaba el ritmo en los pasos por curva. Cuando he logrado pasarle he mantenido el ritmo y he abierto hueco".

Controlar la mente

La imagen de Lorenzo adelantando al ocho veces campeón del mundo Valentino Rossi, ha sido emocionante. Sin embargo, la memoria del balear no es generosa en este caso. "No me acuerdo de cuándo lo he pasado. Estaba tan concentrado en no cometer errores... Él frenaba fuerte pero yo también he mejorado mucho en ese aspecto".

"Ha sido una lucha contra mi mente. Mi cabeza quería pensar en algo y yo no la dejaba. Quería seguir concentrado en pilotar. Ha sido bastante duro mantenerla tranquila, relajada", relató Lorenzo.

Sin embargo, no todo ha sido tan fácil como parece. "He cometido errores y Rossi se me ha ido acercando. En dos vueltas he pisado un charco, en la zona bajo el túnel y allí he cedido un segundo".

La próxima parada del Mundial es Jerez, un lugar especial para los pilotos españoles. Lorenzo cree que es el circuito idóneo para "arriesgar más".

En siete días, MotoGP se traslada al sur de España. Esperemos que con mucho sol.