Messi: "Es imposible jugar en La Paz"

El delantero Lionel Messi afirmó que se sintió "muy mal" en la altitud de La Paz, donde Bolivia goleó a Argentina por 6-1 en las eliminatorias del Mundial de Sudáfrica 2010.



"Personalmente, creo que es imposible jugar ahí, aunque hay otros jugadores que van y juegan. Igualmente eso no puede ser una excusa por la derrota", afirmó el futbolista del Barcelona en el aeropuerto de Buenos Aires minutos antes de viajar a España.



"No esperábamos perder de esa manera. Costó jugar en La Paz, pero a ellos les salía todo bien. Estamos dolidos por cómo se dio el partido", añadió.



"Nosotros tenemos que seguir para adelante, afirmar las cosas buenas que hace esta selección argentina y corregir los errores", indicó el jugador rosarino.



Messi, figura del combinado albiceleste en la victoria sobre Venezuela (4-0) del sábado pasado en las eliminatorias del Mundial 2010, tuvo escasa participación en el juego del equipo frente a los bolivianos.





Maradona: "Cada gol de Bolivia era un puñal en el corazón"



El seleccionador argentino, Diego Armando Maradona, elogió a Bolivia por la contundente victoria por 6-1 que endosó a la albiceleste, recalcando que cada gol en contra fue "un puñal en el corazón".



"Yo sufrí con ellos (con el público argentino), cada gol de Bolivia era un puñal en el corazón. Ha sido un partido que no esperábamos, es una goleada que si la pensábamos antes del partido era imposible. Nos ganaron bien y no hay nada que decir, hay que volver a empezar", dijo Maradona ante la prensa.



Además, el 'Pelusa' no recurrió a la excusa de la altura de La Paz. "No hicimos lo que veníamos haciendo y por eso se dio un resultado tan abultado", señaló Maradona.



El técnico aseguró que "todo lo que atacó" el combinado boliviano "lo acertó". "Creo que Bolivia ha hecho un gran partido. Creo que cualquier equipo hubiese sufrido lo que sufrió Argentina".



Por ello, Maradona desea que llegue ya el próximo encuentro. "Queremos la revancha ya. Tenemos que darle mérito a Bolivia, me parece que nosotros cometimos errores y los pagamos".