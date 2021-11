El Liverpool desmiente el cese de Benítez

Fuentes cercanas al Liverpool calificaron de "ridículos" los rumores de salida de Rafa Benítez del club, después de que dos casas de apuestas inglesas suspendieran las apuestas masivas sobre el futuro del entrenador madrileño en los 'reds'.



Este miércoles algunas casas de apuestas británicas como 'William Hill' o 'SkyBet' suspendieron una puja masiva de aficionados que apostaban por que el entrenador del Liverpool, Rafa Benítez, no seguiría en el banquillo de los 'reds' el próximo lunes.



Ante los rumores, fuentes cercanas al club inglés desmintieron que el futuro del técnico estuviera en el aire, según informó el portal web Soccernet. "Rafa no va a ser destituido. Conocemos los rumores y de toda la especulación que ha habido en Madrid, pero esas conjeturas son ridículas. No hay nada de cierto en ellas", aseguraron.



Durante los últimos días, las casas registraron un gran aumento de las apuestas que apuntaban a Benítez como el próximo entrenador de la Premier League en ser despedido, e incluso que el madrileño no ocuparía el banquillo del Liverpool en el próximo partido de liga de los 'reds' contra el Middlesbrough.



"Nadie ha mencionado nada al respecto, así que nos sorprende que las especulaciones hayan aumentado. Rafa Benítez no va a salir del Liverpool", afirmaron las fuentes, al mismo tiempo que negaron que "nada de esto ha afectado al entrenador o al equipo", cuando se encuentra en la capital española para disputar la idea de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Real Madrid.



La puja por el cese de Benítez



El club, según publican los medios ingleses, asegura que nada ha cambiado en lo que a las negociaciones para su renovación se refiere, pero, el hecho de que centenares de personas hayan apostado por este extremo en las últimas horas ha hecho que se haya decidido retirarla por si se diera el caso de que existira información privilegiada.



El técnico, que está en Madrid para el partido que mide esta noche a su equipo con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, es uno de los más respetados del panorama internacional, pero su contrato concluye al final de la próxima temporada y las negociaciones parecen en un punto muerto.



El grado de control que puede o no ejercer sobre los asuntos de la entidad y su relación con los dueños, George Gillett y Tom Hicks, parecen ser los pricipales puntos de discusión y podría darse el caso de que su futuro depende también de lo que suceda esta noche o en la eliminatoria ante los blancos. "Nos sorprendería que Benítez siguiera en el Liverpool el domingo por la tarde", desvela Rupert Adams, portavoz de 'William Hill'.



"Han sido muchas llamadas para tratarse sólo de un rumor", añade Adams, mientras, que Dale Tempest, de 'SkyBet', fue igual de claro: "Si el dinero que hemos visto esta mañana es correcto, parece que las negociaciones se han roto".



Las relaciones entre Benítez y los dueños del Liverpool nunca fueron buenas y los rumores sobre su posible destitución como ténico de los 'reds', hizo que los aficionados ingleses llegasen a apostar mucho dinero respecto al futuro del entrenador español.