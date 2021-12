Sigue en vivo el partido de dobles de la Davis

3-6 Partido para los españoles, la clasificación muy encarrilada



3-5 Bola de partido para los españoles, 15-40



3-5 España por delante, 15-30



3-5 Volea ganadora de Feliciano 15-15



3-5 Otra ventaja mal aprovechada por los españoles



2-5 ACE de Verdasco con una bola con mucho efecto, 30-0



2-5 Verdasco sirve para mantener el saque y ganar el partido



2-5 Otro break, muy muy muy bien, con mantener el saque el partido está ganado



2-4 Dos bolas de Breal para ponerse 5-2



2-4 El público se calla, la cosa ya no pinta tan bien para la albiceleste, 0-30



2-4 Sirve Calleri



2-4 España coge distancia en el marcador, esta vez hay que aprovecharla y administrarla mejor



2-3 Que dejadita de Verdasco, 30-0



2-3 La pareja española rompe el saque a los argentinos



2-2 Tres bolas de Break para los españoles, si lo aprovechan esto se pone muy de cara



2-2 Error no forzado de Nalbandian que le da el punto a los españoles, 0-30



2-2 La pareja española empata a dos en el cuarto set



2-1 Sirve Verdasco



2-1 Calleri y Nalbandian están dándolo todo para que la eliminatoria no se les ponga demasiado complicada



1-1 Saque muy potente de Calleri, los argentinos están muy concentrados, 30-15



1-1 Sirve Calleri



1-1 Juego para los españoles y empatatn a uno



1-0 Mal resto de Calleri que se va fuera, 30-0



1-0 Sirve Feliciano para mantener su saque y empatar a uno



1-0 La pareja argentina se adjudica su juego sin muchos problemas



0-0 Buen resto de Verdasco, 40-30



0-0 Los argentinos siguen manteniendo bien el sauqe, las gradsa están muy calientes, 40-15



0-0 Sirve Nalbandian





CUARTO SET



6-6 El tercer set se lo adjudican los españoles, sorprendente set



6-6 Globo perfecto de Verdasco y bola de set para los españoles



6-6 Empatan a cinco en el tie-break, error no forzado de Nalbandian



6-6 Entre gritos Feli hace su noveno ACE, 5-4



6-6 Doble falta para Nalbandian, 5-2



6-6 Las aficiones están calentando mucho el encuentro



6-6 ACE de los argentinos para el 5-1



6-6 Primer punto de los españoles



6-6 Cuarto punto para Nalbandian y Calleri, 4-0



6-6 Los argentinos también se adjudican el segundo punto y el tercero



6-6 Primer punto para los argentinos, se ha pasado de un set casi ganado a estar a punto de perderlo



5-6 Seis iguales, hay que ir al tie-break



5-6 Se queda la volea baja de Nalbandian, 30 iguales



5-6 Saque muy potente y a la línea del gringo, 30-0



5-6 Sirve Nalbandian para el empate a seis



5-6 España amarra este importantísimo saque



5-5 España se pone por delante, 30-15



5-5 Sirve Verdasco, no se pueden permitir fallar más



5-5 Renta de cuatro juegos perdidos por parte de la apareja española



4-5 Bien Feliciano, 40-15



4-5 Sirve Calleri para el empate



4-5 Muy mal los españoles han caído en la presión argentina



3-5 Dos fallos de la pareja española ponen a los argentinos 15-30



3-5 El camionero de toledo mete otro ACE



3-5 Juego para los argentino, ahora Feli no puede fallar



2-5 Nalbandian vuelve a ser el del primer set, 30-15



2-5 Sirve Nalbandian para el 3-5



2-5 Verdasco no mantiene el saque y break para los argentinos que salvan de momento el set



1-5 Una bola y el set es de los españoles 40-30



1-5 Sirve Verdasco para set, el público ya no mete tanta presión al español



1-5 Bien Feli y Verdasco, sólo un juego para ganar el tercer set



1-4 Feli y Verdasco han perdido las tres bolas de ventaja, todavía se puede,¡ Vamos!



1-4 Gran jugada de la pareja española, tienen tres bolas de break



1-4 Verdasco está restando muy bien, 15-30



1-4 15 iguales, de momento no hay problemas



1-4 Buen momento para los españoles, están a dos juegos de ganar el set. Con mantener el saque es suficiente



1-4 Sirve Calleri



1-4 Feliciano López, de punto directo de saque, pone el cuarto para España en el marcador. El de Toledo está sacando muy bien.

1-3 España consigue remonter un 0-30 y se pone 40-30.

1-3 Sirve Feliciano López para consolidar la rotura del servicio argentino.

1-3 Los españoles consiguen romper el servicio en un momento importantísimo. Hay que aprovechar que los argentinos todavía están tocados por el set hecho por España.

1-2 Otro error de Nalbandian para que los españoles se pongan 0-30



1-2 Sirven los argentinos



1-2 Para los españoles, quién cometerá el fallo que desequilibre el partido, esperemos que sean los argentinos



1-1 Empate en el marcador en el tercer set



0-1 Se va la volea de Calleri, veremos si los españole saprovechanel momento de bajon de los argentinos 40-30



0-1 Se queda la derecha de Verdasco en la malla de la red 15-0



0-1 Juego rápido para la pareja española



0-0 Buen servicio del toledano para ponerse 40-0





SEGUNDO SET

PRIMER SET

Set para Feliciano y Verdasco, esto se parece más a lo de ayerQue peloteo más bonito, fallo de Calleri y bola de rotura para los españolesDoble falta de Nalbandian, 15 igualesSi los españoles son capaces de conseguir romper el saque de los argentinos, ganan el setGran saque de Verdasco, gana su servicioDoble falta de Verdasco, la presión vuelve a afectar al español, 30 igualesEl partido está igualadísimo, ninguna de las dos parejas cedeEl rey David hace honor a su apodo, qué dejada 40-15Gran resto de Fernando Verdasco, Nalbandian se cubre la cara con la raqueta, 0-15Feli gana su saque en blanco con un ACELos españoles llevan ahora la iniciativa, Verdasco se despierta, 40-0Calleri esta muy bien, pero que muy bien, los argentinos no aflojanDos saques directos de Nalbandian, que le está dando un efecto cortado muy bueno a la bola, 30-15El público insiste en poner nervioso al madrileño, pero mantiene su saque bastante bienUna volea en la red perfecta de Feliciano, 40-15Los albicelestes se llevan su juego, donde se están mostrando intratablesVolea magnífica de David Nalbandian, 30-15Sirve NalbandianMuy bien Feli, su potente saque mantiene a flote a la pareja españolaFeli salva la primera bola de breakNalbandian juega una bola muy inteligente y la juega muy corta, 15-30Aregntina sigue muy agresiva en el juego en la red, Calleri y Nalbandian se compenetran muy bienVerdasco pide el ojo de Halcón, la bola se marchó por poco 40-151-2 Servicio de NalbandianVerdasco se sobrepone de la presión y juego para EspañaVerdasco se está poniendo muy nervioso, por el acoso del público argentinoEl juez de silla vuelve a pedir silencio al públicoLa dinámica del primer set está presente en el segundo, juego para los argentinosCalleri está siendo el escudero perfecto de Nalbandian, 30-0Feliciano está muy fuerte con su saque, intratable, juego en blanco para EspañaSet para el grino y el gordoesto se puede levantar, vamos Feli y VerdascoLos argentinos salvan las tres bolas de break, el set se complica para Feli y VerdascoMuy bien restado el saque del gringo por parte de Verdasco, 0-40 tres bolas pra devolverles la roturaFeli muy bien en la red, 0-15Sirven la pareja argentina para cerrar el setRotura de servicio de Nalbandian y Calleri a Feliciano y Verdasco, no pasa nada todavía queda mucho partidoTres bolas de break para los argentino, el público pone nervioso a Verdasco que no pone muy buena caraLos argentinos se animan, con un público así es lo más lógico, 0-400-15 para los albicelestes, error no forzado de VerdascoJuego en blanco para la pareja Nalbandian - CalleriFeliciano vuelve a cerrar su saque con otro ACE, España de momento domina el partidoRevés de del gordo Calleri y a Feli se le ecapa por muy poco, 30-15Qué bien lo ha hecho David Nalbandian, lindo lindoSaque directo de Nalbadian, se nota que etsá muy motivado, 30-0Al final Feli y Verdasco mantienen el saque y siguen por delanteMuy buen resto de Calleri al cuerpo de Feli que no puede hacer nada, 40 igualesACE de Verdasco, los españoles de momento defienden bien el servicioDoble falta para Verdasco, los argentino se ponen 30-15Bola a la que Verdasco no llega y la pareja argentina se pone por delante, 40-15ACE de Feliciano para cerrar el 3-240-30 para Verdasco y FeliServicio para Feliciano, los restos de Nalbandian son muy buenos, van a los pies de los españolesNalbandian defiende bien su saque, revés cruzado de Verdasco que se va por muy poco.Lo poco que va de partido, las fuerzas de la pareja argentina y española son muy parejasLa pareja española de momento domina el partidoResto increíble de Nalbandian40 igualesJuego para Nalbandian y Calleri, lo españoles están bien asentados en la pistaFeliciano, se nota que la victoria de ayer le dio confianza 30-15España gana con mucha facilidad el primer juegoCOMIENZA EL PARTIDO