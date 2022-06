"Con Nadal o sin Nadal, no somos favoritos"

España voló a Buenos Aires, donde la semana próxima disputará la final de la Copa Davis, provista de una buena dosis de prudencia ante los rivales. Sabedores de que los argentinos son favoritos jugando en casa, los miembros del equipo español destacan además la ausencia del estandarte Nadal. David Ferrer cree que con Rafa Nadal no eran favoritos y "ahora menos".



"Creo que con Rafa no éramos favoritos y ahora que no está lo somos menos todavía. Ellos juegan en casa y en Copa Davis eso es un valor añadido importante", dijo Ferrer.



El alicantino no piensa que la ausencia de Nadal le convierta en el número uno del equipo, pues afirmó: "Somos un equipos y todos somos iguales. No creo que haya un número uno y todos vamos con un mismo objetivo, que es intentar hacerlo lo mejor posible, pero todos los partidos serán complicados".



En cuanto a la pista, Ferrer coincidió con Feliciano López: "Cuando iba a venir Rafa buscaban una pista lo más rápida posible para intentar perjudicar su juego, pero ahora que no va es lógico que intenten hacerla lo más lenta posible", al saber de la ultima iniciativa argentina de pintar la pista con ese objetivo.



Por su parte, Feliciano López, otro de los integrantes del equipo español, señaló que la final con Argentina "ya era difícil cuando contábamos con Rafa, pues ellos juegan en casa y el factor campo es muy importante aunque también saben que en una Copa Davis todos los partidos son difíciles, aunque con Rafa lo pudieran resultar más".



Pedro Muñoz: "Con Rafa, todo era más posible"



También el presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Pedro Muñoz, admitió que si el número uno del mundo hubiera acudido a la final, todo hubiera sido "más posible".



"Con Rafa (Nadal), todo era más posible. Está claro que teníamos más opciones porque es el número uno, pero con este equipo vamos a ir a por todas y claro que creo en la victoria", apuntó Muñoz, consciente de que un triunfo le vendría fenomenal al tenis español.



"Una victoria nos venía bien a todos, a mí el primero", valoró. "Sobre todo para demostrar el nivel al que estamos en este momento, que es muy alto. Las chicas jugaron la final ante Rusia de la Copa Federación y ahora los chicos van dispuestos a todo, a luchar al máximo", manifestó.