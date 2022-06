El, presidente de la Comisión de Atletas del COI, ha comentadocuando batió el récord del mundo de los 100 metros que "a un atleta que hace 9.69 no se le puede decir cómo tiene que reaccionar".Fredericks respondía así a las críticas vertidas por el presidente del COI, Jacques Rogge , sobre el atleta jamaicano, del que alabó sus marcas pero no sus formas."Es un momento único, por el que [Bolt] se ha sacrificado y se ha entrenado durante mucho tiempo, y además ha hecho historia. No es algo planeado. No se puede prever cómo actuar si haces 9.69 o ganas la final. Reaccionas sin pensarlo", ha declarado el ex atleta africano.Fredericks, ganador de cuatro medallas olímpicas aunque ninguna de oro, ha señalado también que, "para decirle al mundo que ha hecho algo que nadie hizo antes".