Isinbayeva saca su orgullo de campeona

La exhibición de Elena Isinbayeva en la competición de salto con pértiga ha hecho aflorar el orgullo de campeona de la rusa, que se había sentido agraviada después de que su rival, la estadounidense Jennifer Stuczynski, declarase antes de la prueba que iba a "patear el culo a la rusa".



Así, poco después de obtener su segundo título de campeona olímpica, ha querido poner en su sitio a la norteamericana. "Cuando me enteré [de las declaraciones de Stuczynski], no fue agradable, sobre todo porque ella debe ser respetuosa y conocer cual es su posición. Ahora ya lo sabe", ha dicho Isinbayeva en referencia a la plata de la estadounidense.



"Nunca ma ha ganado. Está hablando mucho. Así que yo no dije nada. Solo quería probar quién es la mejor", ha declarado la rusa. "No soy sorda. Leo entrevistas y oigo lo que se dice. Me enfado mucho, porque pensé: '¿cómo es posible que hable así de mí?'".



La rusa ha logrado, en la competición celebrada en el Nido de Pekín, un nuevo récord del mundo, saltando 5,05 metros, mientras que Jennifer Stuczynski solo pudo saltar 4,80 metros, conformándose con la plata.