España pierde ante Holanda en un partido intranscendente

La selección española femenina de hockey sobre hierba cerró la fase de grupos con una derrota (2-0) ante la intratable Holanda, actual campeona del mundo y que ha sumado todos sus encuentros por victorias y que se antoja como una de las principales favoritas al oro olímpico, y luchará el próximo miércoles por la séptima plaza en los Juegos, teniendo ya el diploma asegurado.



El partido no tenía ninguna trascendencia para la clasificación del grupo, ya que ambos conjuntos no podían variar sus posiciones, y las chicas de Pablo Usoz quisieron dejar una decorosa imagen ante las centroeuropeas, líderes del grupo tras ganar todos sus compromisos anteriores.



España afrontaba el choque tras dos triunfos consecutivos, teniendo asegurada la cuarta plaza que le permitiría optar a la séptima plaza, pero que resultaba insuficiente para aspirar a cotas mayores.



Solidez naranja



Las holandesas dominaron el choque, merced a su firmeza defensiva y sus precisos ataques por los laterales, ante una España que apenas inquietó la meta de Lisanne de Roever durante la primera mitad, tratando de aguantar las constantes acometidas del conjunto de Bart Looije, que materializó su dominio en el minuto 21, con un tanto de Maartje Paumen -octavo en el campeonato-.



Tras la reanudación, el guión no se vió alterado, y las actuales campeonas del mundo y subcampeonas olímpicas siguieron buscando el gol, teniendo dos oportunidades más de penalti-córner para ampliar su ventaja, aunque las magníficas paradas de 'Chus' Rosa lo impidieron.



España también disfrutó de un penalti-córner que pudo suponer la igualada, aunque Romagosa no pudo lograr el tanto que evitase la cuarta derrota -en otros tantos partidos- de España ante Holanda en unos Juegos Olímpicos, aunque las españolas lograron un resultado honroso ante un conjunto holandés que es favorito al oro, y que sentenció el partido a falta de dos minutos con el tanto de Ellen Hoog.



Las chicas de Pablo Usoz cerrarán su participación olímpica el próximo miércoles ante Estados Unidos, en un choque dilucidará el séptimo y el octavo puesto del torneo olímpico, una actuación que entraba dentro de los objetivos de las españolas antes de la cita de Pekín.