La levantadora española Lidia Valentín, diploma olímpico con un quinto puesto en 75 kilos, dijo hoy que estaba "contenta" por la clasificación lograda en sus primeros Juegos y porque ha batido el récord de España de dos tiempos con 135 kilos y el de total con 250 kilos, que ella misma poseía desde 2007."Cuando he salido al principio estaba un poco confiada. Con 110 me despisté un poco y me pesó más de lo que me esperaba. Me dije que no podía fallar ningún movimiento, que me lo jugaba en unos Juegos olímpicos y que había que ir a por todas", declaró tras concluir su primera participación en unos Juegos.Valentín explicó que el último de dos tiempos se lo dieron "nulo por el brazo" , aunque no ha variado nada para la clasificación."El nulo del final en dos tiempos no supuso ningún cambio, habría quedado quinta igual, entonces estoy contenta. Pero puedo mejorar, tengo mucho margen, por lo menos cinco kilos en cada cosa, y meterme entre las tres primeras hasta dentro de cuatro años", comentó.La leonesa expresó también su alegría por haber batido los récord de España que ella misma poseía desde los campeonatos de Europa de Estrasburgo 2007 y establecerlos ahora en 135 kilos en dos tiempos y 250 en total, para mejorar sus anteriores marcas situadas en 132 y 247 kilos, respectivamente."Un quinto puesto es una alegría muy grande porque son mis primeros juegos, para coger experiencia y me queda una carrera muy larga. Los he estado preparando mucho, es la mejor marca que he hecho, esperaba quedar entre las ocho primeras porque sabía que las medallas estaban muy difíciles salvo que fallara alguna y me metiera yo entre un cuarto puesto o así, pero estoy satisfecha", añadió.Valentín elogió por último los resultados de las levantadoras chinas, que, según dijo, "son intocables". "Son un mundo aparte, han ganado en todas las categorías. Están en casa pero aunque no lo estuvieran también, son admirables", concluyó.