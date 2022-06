El récord de Phelps, lo mejor de la jornada en "El Cubo de Agua"

El estadounidensecon el "Cubo de Agua" al batir el récord olímpico de los 400 estilos en una jornada pésima para los nadadores españoles en su debut en los Juegos Olímpicos de Pekín.El de Baltimore, queen Múnich'72, atrajo todas las miradas en un día en que la jovencísima Mireia Belmonte falló en su cita con los 400 estilos aunque batió el récord nacional.Ni la catalana, ni sus compañeros Javier Núñez (400 estilos), Melquíades Alvarez (100 braza) y Borja Iradier (100 braza) lograron pasar las series eliminatorias en sus respectivas pruebas.Phelps, que llegó a la piscina sin el bigote que ha lucido durante sus primeros días en Pekín, firmó el récord olímpico de los 400 estilos al parar el cronómetro en 4:07.82, llegando a nadar durante los primeros metros, incluso, por debajo de su récord del mundo (4:05.25)."Quería acabar las series entre los primeros., pero no sabía que iba a ser capaz de nadar tan rápido hoy. Aunque esto me sirve para hacerme una idea de lo que soy capaz de hacer", indicó el norteamericano que rebajó en 44 centésimas la marca que le permitió llevarse el oro en Atenas 2004.El norteamericano, que llevaba un bañador corto, sorprendió a todos sus rivales ya que el húngaro Laszlo Cseh, plusmarquista continental y campeón del mundo en 2005, fue el que más cerca se quedó de su registro, con 4:09.26.El tercer mejor registro fue para el italiano Luca Marin (4:10.22), mientras que el también estadounidense Ryan Lochte, a priori uno de sus máximos rivales por el oro, se quedó cuarto con 4:10.33.Del resto de la jornada,al clasificarse sin problemas para las finales de 400 estilos y las semifinales de 100 braza, respectivamente.Hoff se coló en la final de su modalidad con el segundo mejor registro ya que fue superada en ocho centésimas por su compatriota Elizabeth Beisel mientras que el nipón, campeón olímpico, también fue superado por el noruego Dale Alexander Oen.Mientras que, que se clasificó sin brillo para la final de los 400 libres. En ausencia de su compatriota Ian Thorpe, auténtico dominador de la disciplina en los últimos tiempos y ya retirada, Hackett es el principal favorito al título.Sin embargo, el aussie, que busca su tercer cetro consecutivo en los 1.500 libres, sólo pudo clasificarse con el quinto registro, mientras que el estadounidense Larsen Jensen fue el más rápido por delante del sorprendente chino Zhang Lin.El 'WaterCube' acogió hoy el. Se esperaba más de la joven Mireia Belmonte en los 400 metros estilos , pero la catalana tan sólo pudo ser decimocuarta y se quedó fuera de la final.La nadadora de Badalona, subcampeona de Europa y bronce mundial en piscina corta de la distancia,, pero la plusmarca no le sirve más que para coger experiencia de cara a los 200 estilos, su objetivo en Pekín.Del resto de españoles, Javier Núñez fue último en su serie de 400 estilos y Borja Iradier y Melquíades Alvarez, sexto y séptimo, en su serie de los 100 metros braza.