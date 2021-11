Borg apuesta por Nadal como campeón en Wimbledon

El mítico ex tenista sueco Bjorn Borg, pentacampeón del torneo de Wimbledon, cree que este año Roger Federer, que también atesora cinco cetros en el All England Club, es sólo el tercer favorito para alzar el trofeo, apostando por Rafa Nadal como vencedor sobre la hierba londinense.

"Elijo a Rafael Nadal como ganador, mi segunda opción es Novak Djokovic y la tercera es Roger. Para que Federer gane a estos chicos en Wimbledon necesita jugar mucho mejor que el verano pasado. Sabe que tiene que hacer un tenis increíble para ganar de nuevo. Este es el Wimbledon más abierto de los últimos años", afirmó en declaraciones a los medios británicos.

El suizo intentará en esta edición del 'grande' británico encadenar su sexto entorchado consecutivo, que mejoraría los cinco cetros de Borg entre 1976 y 1980. Sin embargo, al sueco no le sorprendería que Federer se retire el año que viene.

"No me sorprendería su retirada del tenis"

El nórdico, que dejó la competición con 26 años, no descarta que Federer supere el récord de 14 'Grand Slams' del estadounidense Pete Sampras si no deja las canchas. "No me sorprendería que Roger anunciara el año que viene: 'No voy a jugar al tenis más'. Es muy improbable, pero si decide dejarlo, no me sorprendería. La gente espera que gane siempre y mental y físicamente eso es muy agotador", recalcó.

Además, el sueco considera que Federer ya no tiene tan fácil como antes ganar todo. "Ya no va a ganar todos los partidos que dispute, ese tiempo ha pasado", comentó sobre el suizo, que perdió en las semifinales del Abierto de Australia ante Djokovic y la final de Roland Garros ante Nadal.

De todos modos, el sueco considera que la motivación por igualar a Sampras es muy importante para el helvético. "Quiere romper el récord de Sampras y creo que lo conseguirá, si sigue jugando al tenis", finalizó.