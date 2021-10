Villa: "Torres es un jugador clave para nosotros"

Luis Aragonés y David Villa comparecieron juntos en la sala de prensa tras el partido y el delantero robó el protagonismo a su entrenador. Villa echó un capote a su compañero Fernando Torres, al que dedicó el gol porque "es un jugador clave para nosotros".

"Ha salido todo perfecto. Hemos conseguido una victoria abundante en goles y he hecho tres tantos. Estoy orgulloso de lo que he hecho hoy", manifestó el delantero, que tuvo una mención especial para su compañero de ataque, Fernando Torres, a quien le debe los dos primeros goles.



Villa no sólo se abrazó a Torres tras conseguir el tercer tanto, sino que también tuvo palabras de elogio para el ariete madrileño, tratando de espantar así las dudas acerca de la adaptación del delantero del Liverpool a la dinámica del combinado nacional.

El delantero valencianista aseguró que no está de acuerdo con que Torres no esté en su mejor momento. "Ha hecho un partido muy importante", declaró Villa, que recordó la participación del 'Niño' en sus dos primeros goles. "Se está hablando mucho fuera de la selección, fuera de lo que es el grupo", añadió.

"Esta semana se ha hablado mucho fuera de la selección de que quizá no está bien, que no está acoplado. Hoy me he llevado yo las medallas por finalizar las jugadas, pero los dos primeros goles han contado con la ayuda de Torres", declaró.



No en vano, el jugador valencianista le dedicó al ex-atlético el tercer tanto del encuentro. "En el segundo gol, él ha sido quien me ha abierto los huecos para que Iniesta me diera el último pase. Quería dedicárselo porque me he beneficiado de él", añadió.



A pesar de su gran actuación en el partido inaugural, Villa afirmó que seguirá luchando "para jugar lo máximo posible". "Mi objetivo es seguir ayudando a la selección, trabajar para intentar hacer más goles. Quiero jugar lo máximo posible, entrenar y jugar a tope", aseveró el asturiano.

Aragonés: "Hemos sido dueños del partido y pudimos hacer un gol más"

El seleccionador nacional, Luis Aragonés, reconoció en rueda de prensa la superioridad del equipo español ante Rusia en el inicio de la Eurocopa, sobre todo cuando pudo manejar el balón, e incluso lamentó el hecho de que sus jugadores no hubieran conseguido algún gol más.



"Cuando tocamos bien llegamos con facilidad, hemos sido dueños del partido sobre todo tras el 2-0, que nos ha permitido llegar a la contra", apuntó Aragonés, quien no obstante consideró que su equipo disfrutó de algunos minutos de "suerte" cuando Rusia apretó en la primera mitad.

"Nos han apretado demasiado y han podido conseguir el empate después del 1-0, pero a la contra les hemos hecho daño", dijo el seleccionador, convencido de que Rusia será capaz de dar "disgustos" a varias selecciones en esta cita continental.



El seleccionador quitó euforia a la abultada victoria, asegurando que Rusia "tiene una condición física fortísima y jugadores como Zyryakov, que se salen". Aragonés advirtió que con el 1-0 los rusos pudieron empatar, pero "el 2-0 nos ha permitido llegar a la contra". El de Hortaleza recordó que "si tocamos bien, llegamos con facilidad".



Aragonés calificó como "buenísimo" que uno de sus delanteros encuentre la racha goleadora en este inicio de Eurocopa, así como el resultado, que servirá "para coger moral e identidad". "No obstante hay que ir día a día porque el sábado tendremos un rival duro en Suecia", opinó.



Hiddink: "Hemos sido nuestro enemigo"

El holandés Guus Hiddink, seleccionador de Rusia, declaró tras el partido que su equipo "ha sido su principal enemigo en los momentos cruciales".

"Si miras el resultado sin haber visto el partido, se ve que España ha sido superior, pero si lo analizas ves que este joven equipo ha sido batido, pero que él mismo ha sido su peor enemigo en los momentos cruciales", añadió Hiddink.

"Por ejemplo en el primer gol. Y luego en el segundo, un momento antes del descanso, en otra acción en la que demostraron falta de experiencia", manifestó el seleccionador ruso. "Luego no tuvimos suerte, porque en la segunda mitad nos pudimos haber puesto 2-1 justo antes de recibir el 3-0 y ahí se acabó todo", opinó.

"Tuvimos nuestras ocasiones, pero fuimos demasiado 'naif' y debido a ello acabamos siendo castigados, porque España tiene jugadores que no perdonan", señaló Hiddink en la conferencia de prensa oficial posterior al partido.

"No quiero ser malinterpretado, pero me gustaría ver cómo reacciona España cuando tenga que enfrentarse a rivales que le ofrezcan mayor oposición", añadió el holandés.



