David Fernàndez descarta una candidatura d'ERC, Comuns i CUP a les generals
- El periodista i militant de la CUP creu que ERC i Junts "pràcticament han fet el mateix" negociant amb Sánchez
- L'antic diputat anticapitalista demana que la CUP surti "a per totes" després de la "ressaca del Procés"
El periodista i activista, David Fernàndez, ha descartat una candidatura unitària d'ERC, Comuns i la CUP a les pròximes eleccions generals. "No ho veig, no sé si la CUP es presentarà a les estatals", ha assenyalat. Com a antic diputat i actual militant de la CUP, creu que la proposta de front ampli de Gabriel Rufián "toca una tecla que és certa i que s'ha de resoldre que és pura aritmètica electoral", en referència a les esquerres treuen molt mals resultats en circumscripcions de l'Estat si van separades.
"M'emprenya que sempre ens convoquen quan falten 9 mesos per les eleccions. La feina l'has de fer abans", ha recriminat Fernàndez en una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4. També ha criticat que la construcció d'aquest "front democràtic" s'estigui fent "a través de tuits" en comptes de construir-se en els barris i municipis.
“☕ David Fernàndez descarta una candidatura d'ERC, Comuns i CUP a les eleccions generals | @HiginiaRoig— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) July 3, 2026
🗣️ "@gabrielrufian toca una tecla que és certa i s'ha de resoldre. M'emprenya que sempre ens convoquen quan falten 9 mesos per les eleccions"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/iMtgMJLXn4“
Sobre la reconstrucció de l'espai de l'esquerra, Fernàndez ha puntualitzat que no pot ser "només electoral. "El discurs 'corre que ve l'extrema dreta, ajuntem-nos', això ja es va fer el 2023", ha indicat. A banda, ha criticat que la unitat de 16 partits al voltant de Sumar "no ha suposat cap canvi real".