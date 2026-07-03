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Cafè d'idees

David Fernàndez descarta una candidatura d'ERC, Comuns i CUP a les generals

  • El periodista i militant de la CUP creu que ERC i Junts "pràcticament han fet el mateix" negociant amb Sánchez
  • L'antic diputat anticapitalista demana que la CUP surti "a per totes" després de la "ressaca del Procés"
No recomendado para menores de 12 años David Fernàndez descarta una candidatura d'ERC, Comuns i CUP a les generals
Cafè d'idees - David Fernàndez descarta una candidatura d'ERC, Comuns i CUP a les generals
CAFÈ D'IDEES - RTVE.es

El periodista i activista, David Fernàndez, ha descartat una candidatura unitària d'ERC, Comuns i la CUP a les pròximes eleccions generals. "No ho veig, no sé si la CUP es presentarà a les estatals", ha assenyalat. Com a antic diputat i actual militant de la CUP, creu que la proposta de front ampli de Gabriel Rufián "toca una tecla que és certa i que s'ha de resoldre que és pura aritmètica electoral", en referència a les esquerres treuen molt mals resultats en circumscripcions de l'Estat si van separades.

"M'emprenya que sempre ens convoquen quan falten 9 mesos per les eleccions. La feina l'has de fer abans", ha recriminat Fernàndez en una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4. També ha criticat que la construcció d'aquest "front democràtic" s'estigui fent "a través de tuits" en comptes de construir-se en els barris i municipis.

Sobre la reconstrucció de l'espai de l'esquerra, Fernàndez ha puntualitzat que no pot ser "només electoral. "El discurs 'corre que ve l'extrema dreta, ajuntem-nos', això ja es va fer el 2023", ha indicat. A banda, ha criticat que la unitat de 16 partits al voltant de Sumar "no ha suposat cap canvi real".

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