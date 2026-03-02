Ã“scar LÃ³pez assegura que Espanya no donarÃ suport "a cap atac ilÂ·legal" a l'Iran
- El ministre per a la Transformació Digital confia que el Mobile World Congress arrenqui "amb normalitat"
- Defensa que "Espanya és pionera" prohibint les xarxes als menors de 16 anys
El ministre de Transformació Digital i de Funció Pública, Óscar López, ha assegurat que Espanya no contempla participar en cap acció militar a l'Iran com plantegen França, Regne Unit i Alemanya per destruir les plataformes de llançament de míssils i drons del règim iranià. "No donarem suport a cap atac il·legal. El camí no és la violència, no és seguir una escalada que ens porta a un escenari molt desconegut", ha afirmat.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, López ha destacat que el govern espanyol es posiciona contra el règim dels ayatollahs, però que l'atac dels Estats Units i Israel "no té el recolzament internacional ni de Nacions Unides".
"Espanya és pionera" regulant les xarxes
Des de la Fira de Barcelona on s'acull una nova edició del Mobile World Congress, el ministre de Transformació Digital confia que la cita arrenqui "amb normalitat, malgrat l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà i els problemes d'alguns congressistes per arribar per les alteracions en les rutes aèries. "Tornarà a ser un èxit per Barcelona, per Catalunya i per tota Espanya", ha pronosticat López.
El ministre ha defensat la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys. "Espanya és pionera", ha sostingut sobre les mesures regulatòries. "A Europa hi ha una veu quasi unànima de regular la majoria d'edat", ha afegit.
El govern justifica la prohibició a les xarxes perquè "hi ha una pandèmia de salut mental" entre els adolescents i perquè els algoritmes afavoreixen els continguts pornogràfics i els discursos d'odi.