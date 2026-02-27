Juan Fernández (PP): "Illa continua amagat al Palau de la Generalitat"
- El portaveu del PP al Parlament demana el retorn de Joan Carles I a Espanya pel seu paper en el 23-F
- El diputat nega que el nou model de finançament beneficiï els catalans
El portaveu del Partit Popular al Parlament de Catalunya, Juan Fernández, ha afirmat que el president de la Generalitat "continua amagat al Palau de la Generalitat" després de la seva baixa mèdica. "Ha de donar la cara i dir si és capaç d'aprovar els pressupostos. Catalunya està col·lapsada", li ha exigit a Salvador Illa el diputat.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Fernández li ha retret la crisi de Rodalies i li exigeix un ple monogràfic per tractar aquesta situació de "col·lapse dels serveis públics".
"Fa prop de dos anys que Salvador Illa és president i no ha pogut aprovar uns pressupostos", ha criticat el portaveu del PP. En aquesta línia, veu "conseqüències nefastes" al fet que Catalunya estigui funcionant amb uns comptes prorrogats del 2023 i que no es pugui invertir en sanitat per reduir les llistes d'espera o en educació per acabar amb els barracons escolars.
El nou finançament "beneficia els independentistes"
Des del Partit Popular s'oposen al traspàs de l'IRPF a Catalunya i també al nou model de finançament. Per a Fernández, "és un pacte d'amagatotis que beneficia els independentistes" i nega que sigui una millora pels catalans.
Segons la seva posició, la reforma del finançament autonòmic s'hagués hagut d'acordar en el consell de política fiscal amb totes les comunitats autònomes en comptes de fer-ho a la Moncloa entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras. "S'ha pactat una operació política per blanquejar Esquerra i continuar al poder Sánchez", ha assenyalat.
El diputat popular defensa que abans de reclamar nous ingressos per a Catalunya, primer es gestionin bé els diners que recapta la Generalitat i demana que es faci una macroauditoria. "Catalunya recapta més que mai", ha apuntat, mentre que ha criticat que "ni s'han baixat impostos, ni s'han millorat els serveis públics". "És una administració fallida", ha conclòs.
A favor del retorn del rei emèrit
Juan Fernández s'ha unit a la veu del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, en reclamar el retorn a Espanya del rei emèrit pel seu paper en el cop d'estat del 23-F. "És l'opinió que tenim la majoria de ciutadans d'aquest país", ha valorat.
Els documents desclassificats "confirmen que va tenir un paper decisiu en la construcció de la democràcia al nostre país", ha opinat el portaveu popular. Creu que els escàndols que van provocar la marxa del rei Joan Carles I són "fets reprobables", però que "s'emmarquen dins de la seva esfera personal". "No crec que hi hagi cap raó ni justificació perquè estigui fora del seu país", ha afegit.
L'escut social, una "manipulació política"
Sobre la votació d'aquest dijous al Congrés que va tombar de nou el decret de l'escut social amb els vots en contra de PP, VOX i Junts, Juan Fernández ha assenyalat que hi ha hagut una "manipulació política" en incloure la moratòria dels desnonaments a persones en situació de vulnerabilitat.
Per al dirigent popular, aquesta mesura "amaga la protecció dels ocupes i dels inquiokupes": "No podem enfortir el dret a l'habitatge debilitant el dret a la propietat".
Fernández sosté que la "ocupació il·legal és un problema diari" que afecta a molts municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La recepta del PP pel problema de l'habitatge passa per facilitar la construcció baixant impostos i reduint la burocràcia.